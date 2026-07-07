Καλαμάτα: Σε συναυλία αμερικανικής παιδικής χορωδίας ο «Ορφέας»

Συναυλία με την αμερικανική παιδική χορωδία «The All-American Boys Chorus» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 9 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Στη συναυλία θα συμμετάσχει και ο Μουσικός Ομιλος Καλαμάτας «Ορφεύς».

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνονται πέντε τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή: «Σ’ αγαπώ», «Στα χρόνια της υπομονής», «Δίψασα στην πόρτα σου», «Τώρα που θα φύγεις» και «Κάπου νυχτώνει».

Θα ακολουθήσει δεύτερο μέρος με διεθνείς επιτυχίες και διασκευές, που κινούνται από το rock ’n’ roll έως την pop και τη folk μουσική, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία ύφους και εποχών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.