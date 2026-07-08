Παράσταση Καραγκιόζη με άφθονο γέλιο

Το Θέατρο Σκιών του Τάσου Τσώνη παρουσίασε μια παράσταση που είχε άφθονο γέλιο, δράση και ευχάριστα μηνύματα για μικρούς και μεγάλους, μέσα από το μοναδικό χιούμορ του αγαπημένου ήρωα όλων, τον Καραγκιόζη. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. "Φάρις".
Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2026 12:49
Παράσταση Καραγκιόζη με άφθονο γέλιοΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ενα ευχάριστο απόγευμα πέρασαν όσοι παρευρέθηκαν, την Τρίτη 7 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχείου Καλαμάτας.
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