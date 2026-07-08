Παράσταση Καραγκιόζη με άφθονο γέλιο



Το Θέατρο Σκιών του Τάσου Τσώνη παρουσίασε μια παράσταση που είχε άφθονο γέλιο, δράση και ευχάριστα μηνύματα για μικρούς και μεγάλους, μέσα από το μοναδικό χιούμορ του αγαπημένου ήρωα όλων, τον Καραγκιόζη. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. "Φάρις".