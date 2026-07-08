eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2026 12:49

Παράσταση Καραγκιόζη με άφθονο γέλιο

Γράφτηκε από την

Παράσταση Καραγκιόζη με άφθονο γέλιο

Premium Strom

 

 

Ενα ευχάριστο απόγευμα πέρασαν όσοι παρευρέθηκαν, την Τρίτη 7 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχείου Καλαμάτας.


Το Θέατρο Σκιών του Τάσου Τσώνη παρουσίασε μια παράσταση που είχε άφθονο γέλιο, δράση και ευχάριστα μηνύματα για μικρούς και μεγάλους, μέσα από το μοναδικό χιούμορ του αγαπημένου ήρωα όλων, τον Καραγκιόζη. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. "Φάρις".

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις