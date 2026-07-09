Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Πλούσιο και πολυδιάστατο είναι το πρόγραμμα του Μανιατάκειου Ιδρύματος, το οποίο συνεχίζει δυναμικά την πολιτιστική του πορεία με εκθέσεις εικαστικών τεχνών, παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στην Κορώνη έως και τον Οκτώβριο.

Στην αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατάκειου Ιδρύματος θα φιλοξενηθούν, έως τις 22 Οκτωβρίου, επτά εκθέσεις που καλύπτουν τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τη γλυπτική, τη χαρακτική, το κολάζ και τις εγκαταστάσεις. Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο 4 Ιουλίου με την ομαδική έκθεση «Επιτέλους ουρανός», η οποία θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου.

Ακολουθούν η έκθεση ζωγραφικής της Αννας Αναγνώστου (28-30 Ιουλίου), η έκθεση «Confluence – Συρροές» της Marta Balla (31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου), η έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας «54» του Ιωνα Δικαιάκου (3-19 Αυγούστου), η έκθεση ζωγραφικής «Εικόνες 2: Μύθος – Θύμησις» του Παναγιώτη Φ. Τεμπελόπουλου (21 Αυγούστου – 12 Σεπτεμβρίου), η έκθεση «Imaginary» του Reinhart von der Thannen (18-27 Σεπτεμβρίου) και η έκθεση «Olive Trees in Black & White» του Zev Tabacznik (16-21 Οκτωβρίου).

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν οι παρουσιάσεις βιβλίων και ποιητικών συλλογών. Στις 12 Ιουλίου, στις 8 μ.μ., θα παρουσιαστεί η ποιητική συλλογή «Ευρυδίκη» του Δημήτρη Σιψά. Στις 29 Ιουλίου, επίσης στις 8 μ.μ., θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ηλέκτρα – το αίτημα της ανταπόδοσης» της Χριστίνας Χαιροπούλου, ενώ στις 9 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Πανός ένεκεν» της Δήμητρας Γαϊτάνη-Συρεγγέλα.

Παράλληλα, το Μανιατάκειο Ιδρυμα θα φιλοξενήσει, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, τις εκδηλώσεις της Προεδρίας της Μεσογειακής Διατροφής για το 2026, στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κορώνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η Δανειστική Βιβλιοθήκη, το Αναγνωστήριο και η αίθουσα Πέτρου Θέμελη λειτουργούν καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν ή να δανειστούν βιβλία σχετικά με την Κορώνη, την ιστορία και τον πολιτισμό της, καθώς και να αξιοποιήσουν την πλούσια συλλογή ελληνικής και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, ιστορίας, επιστήμης και άλλων θεματικών ενοτήτων.