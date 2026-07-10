Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας: Προβάλλει το βιωματικό ντοκιμαντέρ «Ζούμε ανάμεσα σας»

Στο πλαίσιο των περιφερειακών προβολών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας παρουσιάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με τη δύση του ηλίου, στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου, το εξαιρετικό βιωματικό ντοκιμαντέρ «Ζούμε ανάμεσα σας» σε σκηνοθεσία της ακτιβίστριας και δημιουργού Μαρίας Κατσικαδάκου (a.k.a Maria Cyber).

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση και με τη δυναμική συμμετοχή του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία», και της προέδρου του, Αθανασίας Καρούνου. Μια βραδιά ορατότητας, ενσυναίσθησης και αληθινών ιστοριών.

Το «Ζούμε ανάμεσα σας» (παραγωγής 2026, διάρκεια 54 λεπτά) είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, το οποίο ανοίγει την πόρτα στην καθημερινότητα των ανθρώπων που συμβιώνουν με τη νόσο. Πρόκειται για ένα έργο άκρως βιωματικό, συμπεριληπτικό, συγκινητικό αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρο και διασκεδαστικό, μακριά από αυστηρά ιατρικά κλισέ, που στοχεύει να εκπαιδεύσει το κοινό και να προσφέρει κοινωνική ορατότητα σε μια «γλυκιά κοινότητα» που αριθμεί εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μετά το πέρας της προβολής, η οποία θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτριας Μαρίας Κατσικαδάκου, το λόγο θα πάρουν τρία μέλη του Συλλόγου «Γλυκιά Μεσσηνία», προκειμένου να μοιραστούν με το κοινό τις δικές τους προσωπικές, αληθινές ιστορίες: Ένας γονέας παιδιού με διαβήτη Τύπου 1, που θα περιγράψει τη δική του καθημερινότητα και τις προκλήσεις της φροντίδας, ένας ενήλικας που ζει και δραστηριοποιείται με διαβήτη Τύπου 1 κι ένα να παιδί με διαβήτη Τύπου 1, που θα μεταφέρει τη δική του, αυθεντική ματιά. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο glykouli.gr.

Σχετικά με τη σκηνοθέτρια: Η Μαρία Κατσικαδάκου είναι ακτιβίστρια, φωτογράφος, καλλιτέχνης και δημιουργός ντοκιμαντέρ με κοινωνικό πρόσημο. Το έργο της εστιάζει σε αφανείς φωνές και αθέατες ιστορίες, δίνοντας έμφαση στην εν συναίσθησή, και την ανάγκη για ορατότητα. Η καλλιτεχνική της πορεία περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας, ανεξάρτητες παραγωγές, δημιουργία event, συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και κινηματογραφικά projects που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού.