Καλαμάτα: Στις 17-19 Ιουλίου το 2ο Street Food Festival

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα πιο γευστικά και διασκεδαστικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου, το 2ο Street Food Festival Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία, προσφέροντας τρεις ημέρες γεμάτες γεύσεις, μουσική, δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει προτάσεις street food από διάφορες γωνιές του κόσμου, food trucks, πάγκους με τοπικές γεύσεις και διεθνείς επιλογές, cocktail bars και δροσιστικά ροφήματα. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας έναν χώρο ψυχαγωγίας για άτομα κάθε ηλικίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, καθώς κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται μεγάλες συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στη σκηνή θα βρεθούν οι Alcatrash και οι Kalampanta, σε μια βραδιά γεμάτη ροκ ενέργεια, χιούμορ και γνωστά τραγούδια.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου, το κοινό θα απολαύσει τον Λεωνίδα Μπαλάφα και τους Ακροβάτες, με αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές διασκευές.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, το πρόγραμμα θα κλείσει με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη και το σχήμα Χρόνος Μηδέν, σε μια μουσική βραδιά που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα, ποπ, ροκ και λαϊκά στοιχεία.

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ θα είναι από τις 6.30 μ.μ. έως τη 1 π.μ., ενώ οι συναυλίες θα ξεκινούν καθημερινά στις 8.30 μ.μ..

Η προπώληση εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω more.com, καθώς και σε φυσικά σημεία προπώλησης στην Καλαμάτα: Λούφα Μεζεδοτεχνείον, Αφράλατο, Βιβλιοπωλείο Κονταργύρη, Βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και Public.