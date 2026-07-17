eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 13:40

Καλαμάτα: “Μάγεψε” τους μικρούς ο "Κήπος των ευχών"

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: “Μάγεψε” τους μικρούς ο &quot;Κήπος των ευχών&quot;

Premium Strom

Ένα όμορφο απόγευμα πέρασαν οι μικροί φίλοι που βρέθηκαν την Τετάρτη στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Ο "Κήπος των ευχών" στο πλαίσιο του 7ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε."Φάρις", μάγεψε τους παρευρισκόμενους μιας και οι συντελεστες της ομάδας της Polis Art Events , είχαν ετοιμάσει δράσεις με μουσική, χορό και φυσικά εκατομμύρια σαπουνόφουσκες.

Επόμενη εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και στο ‘’Βαγόνι του ΣΕΜ’’ με «Κυκλική Οικονομία - Δημιουργική Επαναχρησιμοποίηση» εικαστικό εργαστήρι για παιδιά από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. Είσοδος ελεύθερη.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις