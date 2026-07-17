Καλαμάτα: “Μάγεψε” τους μικρούς ο "Κήπος των ευχών"

Ο "Κήπος των ευχών" στο πλαίσιο του 7ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε."Φάρις", μάγεψε τους παρευρισκόμενους μιας και οι συντελεστες της ομάδας της Polis Art Events , είχαν ετοιμάσει δράσεις με μουσική, χορό και φυσικά εκατομμύρια σαπουνόφουσκες.

Επόμενη εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και στο ‘’Βαγόνι του ΣΕΜ’’ με «Κυκλική Οικονομία - Δημιουργική Επαναχρησιμοποίηση» εικαστικό εργαστήρι για παιδιά από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. Είσοδος ελεύθερη.