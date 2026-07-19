Ανω Μέλπεια: Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ασημάκη Γιαλαμά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η πολυσχιδής προσωπικότητα, η αγωνιστική πορεία και το σπουδαίο έργο του Μεσσήνιου δημιουργού, ο οποίος γεννήθηκε στην Ανω Μέλπεια και, με τη γνήσια σατιρική του φλέβα, το πνευματώδες χιούμορ και την κοινωνική του ευαισθησία, αποτύπωσε ανάγλυφα την Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Για το έργο και τη δημοσιογραφική διαδρομή του Ασημάκη Γιαλαμά θα μιλήσει ο εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ και δημοσιογράφος Νικόλαος Γερακάρης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και πρόεδρος του σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος Μπένος. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα με προβολή αποσπασμάτων από τις πιο εμβληματικές ελληνικές ταινίες, των οποίων το σενάριο υπέγραψε ο δημιουργός. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένες μελωδίες της εποχής, καθώς και από θεατρικό δρώμενο του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου (Μ.Ε.Θ.). Στο τέλος της εκδήλωσης θα παρατεθεί γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων και των παρευρισκόμενων. «Αποτελεί χρέος και ύψιστη τιμή για τον σύλλογό μας και την τοπική κοινωνία να τιμήσουμε τον Ασημάκη Γιαλαμά εδώ, στον γενέθλιο τόπο του», δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου «Ο Μητροπετρόβας», προσκαλώντας το κοινό να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση και να τιμήσει τη μνήμη και την πολύτιμη πολιτιστική του κληρονομιά.

Ο Ασημάκης Γιαλαμάς (1909–2004) άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Υπήρξε ενεργό μέλος της Εθνικής Αντίστασης, ενώ έγραψε ιστορία στην ελληνική θεατρική σκηνή και στον κινηματογράφο, κυρίως μέσα από το θρυλικό συγγραφικό δίδυμο που δημιούργησε με τον Κώστα Πρετεντέρη, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.