Ο Αkylas τον Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα

Ο Αkylas, αφού μαγνήτισε την Ελλάδα και την Ευρώπη με τη μοναδική του εμφάνιση στη Eurovision με το “Ferto”, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ.

“Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα - γιατί όταν ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή, δεν υπάρχουν απλοί θεατές. Υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές” τονίζεται από τους διοργανωτές.

Στην Καλαμάτα θα εμφανιστεί το Σάββατο 5/9 στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Akylas κάνει takeover στη σκηνή και ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με ένα tour που είναι straight up chaotic in the best way.

Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του.

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ο Ακύλας δημιουργεί ακριβώς μια τέτοια εμπειρία: μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παλμό και δυνατές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.