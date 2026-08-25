Ερχεται το 18ο Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες»

Το 18ο Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» θα πραγματοποιηθεί από τις 26 μέχρι τις 30 Αυγούστου στη Τριφυλία με επίκεντρο τη Κυπαρισσία. Με συγκροτήματα από Γαλλία , Σλοβακία , ΗΠΑ/ Χαβάη , Ουζμπεκιστάν , Ταϊβάν και Ελλάδα. Το οποίο διοργανώνεται από το Δήμο Τριφυλίας , το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) και τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

Η υποδοχή των αποστολών θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 8.45 το βράδυ στο Λαογραφικό Μουσείο στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας. Ενώ χορευτικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη στις 9 το βράδυ στη πλατεία Γαργαλιάνων , τη Παρασκευή στις 9 το βράδυ στη πλατεία στο Κοπανάκι , το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στη πλατεία Κυπαρισσίας και τη Κυριακή στις 9 το βράδυ στη πλατεία Φιλιατρών.

Σε σχετική ενημέρωση από την Οργανωτική Επιτροπή αναφέρεται «Το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» (Kyparissia Sunshine International Folklore Festival) αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό θεσμό του τόπου μας, που διοργανώνεται για 18η χρονιά από τον Δήμο Τριφυλίας και τον Μ.Ε.Σ.Κ. Εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στον Δήμο Τριφυλίας για την καθοριστική συμβολή του στην διοργάνωση αυτού του κορυφαίου θεσμού ,που από το 2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του CIOFF®, του διεθνούς πολιτιστικού οργανισμού επίσημου εταίρου και συμβουλευτικού φορέα της Επιτροπής της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ICH), στο πλαίσιο της Σύμβασης του 2003.

Το 2017 το Φεστιβάλ πιστοποιήθηκε ως Διεθνές Φεστιβάλ CIOFF®, εντασσόμενο στο παγκόσμιο δίκτυο αναγνωρισμένων φεστιβάλ, ενώ βασικός σκοπός του είναι η διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση των ζωντανών παραδόσεων, των τελετουργιών και των κοινωνικών πρακτικών, αλλά και η ενίσχυση της φιλίας, της ειρήνης, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης των λαών.

Είναι μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF από το 2012, ενώ για δέκατη χρονιά μέσα από παράλληλες πολιτιστικές δράσεις και παρουσιάσεις, με τον τίτλο, “feeling our Culture”, προβάλλεται στη διάρκεια του Φεστιβάλ η πολιτιστική κληρονομιά τόσο των συμμετεχόντων όσο και της τοπικής κοινωνίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πλούτο και την πολυμορφία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από κάθε γωνιά της Ελλάδας παρουσιάζοντας και φωτίζοντας σημαντικές εκφάνσεις της, όπως η Καρσάνικη βελονιά της Καρυάς της Λευκάδας, το πολυφωνικό τραγούδι, η ψαλτική τέχνη, καθώς και άλλες πρακτικές, οργάνωση εργαστηρίων και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, για τις οποίες θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες αναφορές .

Στο ίδιο πνεύμα, ήδη από την προφεστιβαλική περίοδο, πραγματοποιήθηκε παραδοσιακό γλέντι με το σχήμα, ΚΙΝΤΈΡΙΑ, μια όμορφη βραδιά συνάντησης και επικοινωνίας, όπου η μουσική, ο χορός και η παράδοση έφεραν κοντά τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας , δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς και συλλογικότητας. Υλοποιήθηκαν ,επίσης, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, με στόχο τη γνωριμία των παιδιών και των νέων με την παράδοση και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαφύλαξή της. Οι δράσεις απευθύνθηκαν στα μέλη του Συλλόγου μας, ΜΕΣΚ, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και σε μαθητές της Γ Τάξης του 2oυ Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας, σε συνεργασία με την εξαιρετική εκπαιδευτικό Β. Τσολοπούλου και τη Βιβλιοθήκη «Βιβλιοτρόπιο», καθώς και με το Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και την επίσης εξαιρετική εκπαιδευτικό Γ. Τεριζάκη. Μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν παραδόσεις και μύθους των φιλοξενούμενων ομάδων, αλλά και ελληνικούς , ήρθαν σε επαφή με τη βελονιά και τα μοτίβα της τοπικής γυναικείας φορεσιάς , αποτυπώνοντάς τα εικαστικά, σε σελιδοδείκτες- δωράκια για τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα γνώρισαν την παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής. Με τον τρόπο αυτό, το Φεστιβάλ αποκτά έναν ουσιαστικό εκπαιδευτικό, βιωματικό και διαγενεακό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη μεταφορά της γνώσης και της αγάπης για την παράδοση στις νεότερες γενιές.

Η προσπάθεια αυτή, που συνδέει την παράδοση με την εκπαίδευση, τη βιωματική συμμετοχή και τη μεταλαμπάδευση της γνώσης στις νεότερες γενιές, βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του CIOFF®. Αξιοσημείωτο, άλλωστε, είναι ότι το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα του CIOFF® έχει υποβάλει στο Υπουργείο Πολιτισμού φάκελο για την ένταξη των Φεστιβάλ CIOFF® στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ως καλή πρακτική διαφύλαξης και μεταβίβασης της παράδοσης στις επόμενες γενιές.

Στη φετινή διοργάνωση καλωσορίζουμε από το εξωτερικό ομάδες από τη Γαλλία, το Ουζμπεκιστάν ,τη Σλοβακία, την Ταιβάν, και τη Χαβάη των ΗΠΑ. Από το ελληνικό δίκτυο του CIOFF κοντά μας ,ο Λαογραφικός, Χορευτικός Όμιλος, Καραγκούνα.

26 με 30 Αυγούστου η καρδιά της παράδοσης θα χτυπάει στην Τριφυλία, η οποία γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος διαχέοντας το τουριστικό και πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου και της χώρας μας σε περίπου 100 χώρες του Δικτύου του CIOFF !!

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να απευθύνουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στους εθελοντές, μέλη του συλλόγου μας, Αντρέα Ηλιόπουλο, Πελίνα Κοκκίνη, Θεοδώρα Μαντζούνη, Μαρία Παναγιωτακοπούλου ,Γιάννη Παπακυριακόπουλο, Δέσποινα Φλάρη και Δήμητρα Χαΐνη , που, για ακόμη μία χρονιά, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφιερώνουν απλόχερα τον πολύτιμο χρόνο τους και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, στηρίζοντας έμπρακτα το Φεστιβάλ μας και συμβάλλοντας καθοριστικά στη φιλοξενία και τη συνοδεία των συμμετεχουσών ομάδων. Με ιδιαίτερη χαρά αναφερόμαστε και στην εθελοντική συμμετοχή των μαθητών του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας, Δημήτρη Σαλιγκαριά και Φίλιππο Καλογερή οι οποίοι, με προθυμία και διάθεση προσφοράς, συμβάλλουν με ενθουσιασμό στη φετινή διοργάνωση. Μείνετε συντονισμένοι! Οι «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» έρχονται και φέτος για να ενώσουν ανθρώπους, πολιτισμούς και παραδόσεις!»

Κ.Μπ.