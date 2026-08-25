Το μουσικό σύνολο ΛύρΑυλος απόψε στην Αρχαία Μεσσήνη

Στο πλαίσιο του πολυθεματικού φεστιβάλ «Messene encounters 2026 - Από τα Ιθωμαία στο Βίωμα», απόψε στις 8 μ.μ., στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, το μουσικό σύνολο ΛύρΑυλος παρουσιάζει τη συναυλία «3000 χρόνια Ελληνική Μουσική», ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής μουσικής παράδοσης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιούν ο Δήμος Μεσσήνης, το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για Ολους», σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορική έρευνα. Είκοσι αυθεντικά ανακατασκευασμένα αρχαία και νεότερα μουσικά όργανα ζωντανεύουν επί σκηνής, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό τοπίο που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και αποκαλύπτει τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής μουσικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχαίους ελληνικούς ύμνους, μελοποιημένη ποίηση της Σαπφούς και του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, καθώς και σύγχρονες μουσικές δημιουργίες αποδοσμένες με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα των αρχαιοελληνικών οργάνων. Οι ερμηνείες συνοδεύονται από σύντομες ιστορικές αναφορές και παρουσιάσεις των οργάνων, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία που συνδυάζει μουσική, ιστορία και πολιτισμό.

Η συναυλία αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φεστιβάλ και πραγματοποιείται σε έναν χώρο ιδιαίτερου συμβολισμού, την Αρχαία Μεσσήνη, εκεί όπου η μουσική, η ποίηση και το θέατρο αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία της δημόσιας ζωής και της παιδείας.

Με τη βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής μουσικής και την πολυετή έρευνά του, ο ΛύρΑυλος έχει παρουσιάσει συναυλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σημαντικά φεστιβάλ, αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της μουσικής κληρονομιάς του ελληνικού πολιτισμού.

Μιχάλης Στέφος: τραγούδι, λύρα, άσκαυλος, κογχύλι, τύμπανο, σάλπιγγα. Σοφία Κραββαρίτη: τραγούδι, κρουστά, κρητική λύρα. Κώστας Λάιος: λύρες, πανδουρίδα, βιολί. Μυρσίνη Βεστάκη: λύρα, βιολί, φλάουτα με ράμφος, τύμπανο. Παναγιώτης Στέφος: λύρα, κίθαρις, αυλός, σύριγξ, ενορχηστρωτική επιμέλεια, έρευνα και ανακατασκευή αρχαίων μουσικών οργάνων.