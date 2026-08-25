Εκδήλωση αφιερωμένη στο ρολόι Φιλιατρών

Μια εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ιστορικά μνημεία των Φιλιατρών, το Ρολόι της πόλης, διοργανώνεται από τον Όμιλο Δράσεων και Πολιτισμού.

Θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Πέμπτη 27 του μηνός με στόχο να αναδειχθεί η ιστορική, αρχιτεκτονική και λαογραφική του αξία, αλλά και η θέση που θα μπορούσε να κατέχει στη σύγχρονη ταυτότητα των Φιλιατρών.

Με τίτλο «Το ρολόι των Φιλιατρών – ένα μνημείο, ένα τοπόσημο, μια ιστορία», η εκδήλωση επιχειρεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για ένα μνημείο που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, είναι μοναδικό στο είδος του, έχει χαρακτηριστεί, μαζί με το κτίριο του Δημαρχείου, ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τη συλλογική μνήμη των Φιλιατρών.

Το Ρολόι δεν είναι απλώς ένα παλιό κτίσμα. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Είναι ένα σημείο γύρω από το οποίο διασταυρώθηκαν άνθρωποι, γεγονότα και καθημερινές ιστορίες. Είναι ένα στοιχείο της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των Φιλιατρών, ένα από τα σύμβολα της οικονομικής ευημερίας της πόλης του τέλους του 19ου αιώνα, της χρυσής εποχής της σταφίδας, ενώ εξακολουθεί να δεσπόζει στο κέντρο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής πλατείας.

Και όμως, παρά τη σημασία του, το Ρολόι δεν έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει τη θέση που θα μπορούσε να έχει ως τοπόσημο και σύμβολο της πόλης.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να συμβάλει σε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του μνημείου. Όχι μέσα από μια νοσταλγική ματιά στο παρελθόν, αλλά μέσα από την ανάγκη να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία του, να συνειδητοποιήσουμε την αξία του και να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να αποτελέσει ακόμη περισσότερο μέρος της σύγχρονης ζωής και της πολιτιστικής ταυτότητας των Φιλιατρών.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η παρουσίαση του θέματος από δύο διαφορετικές οπτικές, καθώς δύο ομιλητές, η Μαρία Χ. Γκόρου - τελειόφοιτη του ιστορικού και αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – με την ιστορική προσέγγιση του θέματος και ο Κώστας Κόλλιας – Ερανιώτης – λογοτέχνης και π. δήμαρχος Τριφυλίας – με τη λογοτεχνική – λαογραφική προσέγγιση, θα φωτίσουν διαφορετικές πλευρές της ιστορίας και της παρουσίας του Ρολογιού στη ζωή της πόλης.

Μέσα από τις εισηγήσεις, τις μνήμες και τις ιστορίες που θα αναδειχθούν, το Ρολόι θα «ξανασυστηθεί» στους παλαιότερους και θα παρουσιαστεί στις νεότερες γενιές ως ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορικής κληρονομιάς των Φιλιατρών.

Γιατί μια πόλη δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα κτίρια, τις πλατείες και τους δρόμους της. Χαρακτηρίζεται και από τα σημεία που κουβαλούν τη μνήμη της. Από εκείνα τα σημεία που, όταν τα αντικρίζεις, αναγνωρίζεις την πόλη σου.

Το Ρολόι των Φιλιατρών είναι ένα από αυτά.

Και ίσως ήρθε η στιγμή να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στην εικόνα, στη συνείδηση και στην προβολή της πόλης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κάτω από το ίδιο το μνημείο του Ρολογιού, δίνοντας έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά: η ιστορία θα παρουσιαστεί στον ίδιο τον χώρο όπου αυτή γράφτηκε και εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της ζωής των Φιλιατρών.

Η διοργάνωση απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους κατοίκους των Φιλιατρών, στους ανθρώπους της Τριφυλίας και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ταυτότητα του τόπου να παρευρεθούν και να δουν με μια νέα ματιά το μνημείο που βρίσκεται καθημερινά μπροστά τους.

Γιατί το Ρολόι δεν μετρά μόνο τον χρόνο. Μετρά και τη μνήμη μιας πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας με ελεύθερη είσοδο.