Αφιέρωμα στην τοπική ιστορία του 1821 έγινε στην Τερψιθέα

Ένα αφιέρωμα στην τοπική ιστορία του 1821 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευή στη Τερψιθέα Τριφυλίας στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου με μία δραματοποιημένη ταινία- ντοκιμαντέρ, αφιερωμένη σε άγνωστες πτυχές της Εθνεγερσίας του 1821.

Διοργανωτής ήταν ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τερψιθέας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ωλένης από την Ηλεία (του οποίου πρόεδρος είναι η εκ Τερψιθέας Αγγελική Δημητρακάκη-Βασιλοπούλου) και υπήρξε προσέλευση πολιτών από όλη την περιοχή.

Στην εισαγωγή στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τερψιθέας Θεόδωρος Δημητρακάκης και η πρόεδρος του Συλλόγου Ωλένης Αγγελική Δημητρακάκη. Κατόπιν ο δάσκαλος και συγγραφέας Στάθης Παρασκευόπουλος μίλησε για το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων του 1821 στην Πελοπόννησο, με επίκεντρο την Τριφυλία, αναδεικνύοντας την προσφορά μορφών του Αγώνος, όπως ο Αμβρόσιος Φραντζής, ο Μέλλιος, ο Ντούφας, ο Παπαναστάσης και ο Παπαφλέσσας.

Για την ταινία και τις συνθήκες που προετοιμάστηκε αυτό το αφιέρωμα μνήμης μίλησε ο καθηγητής και συγγραφέας Γεώργιος Κουρκούτας. Παράλληλα, επισήμανε και ευχαρίστησε τους συντελεστές της ταινίας, μερικοί από τους οποίους ήταν παρόντες στην εκδήλωση, όπως ο «κινηματογραφικός» Φιλάρετος, ο Κώστας Μπιλάλης, που με την συμμετοχή παιδιών του τόπου παρουσίασε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο, με πρωταγωνιστή τον Φιλάρετο και τους αγώνες του για την Παιδεία του τόπου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους εθελοντές αναβιωτές που έλαβαν μέρος στην ταινία, από Ηλεία, Μεσσηνία και Αχαΐα.

Η ταινία αφορούσε την ιστορική αποτύπωση με μορφή ντοκιμαντέρ και τίτλο «Εθνομάρτυρας Επίσκοπος Ωλένης Φιλάρετος στα Μπουντρούμια της Τριπολιτσάς» τις άγνωστες και συγκλονιστικές πτυχές του δράματος των εγκλείστων Αρχιερέων και Προκρίτων, οι οποίοι μαρτύρησαν στις σκληρές φυλακές της Τριπολιτσάς κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 1821. Ανάμεσά τους Ιεράρχες, όπως ο Ωλένης Φιλάρετος, ο Χριστιανουπόλεως Γερμανός, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, αλλά και Πρόκριτοι, όπως ο Θεόδωρος Δεληγιάννης των Λαγκαδίων, ο Ιωάννης Βιλαέτης του Πύργου και άλλοι. Δημιουργός της ταινίας ο διαδικτυακός δίαυλος MessiniaView του αειμνήστου Μεσσήνιου κινηματογραφιστή Ιωάννη Κ. Μουτσούλα, σε σενάριο του Γεώργιου Κουρκούτα, που έκανε τον πρόλογο και τον επίλογο στην παρουσίαση στην Τερψιθέα. Τα γυρίσματα έγιναν σε ιστορικές τοποθεσίες σε Ηλεία και Μεσσηνία το φθινόπωρο του 2021.

Η ταινία υπάρχει ελεύθερη στο YouTube για όποιον ενδιαφέρεται για μία άγνωστη πτυχή της Ελληνικής Ιστορίας. Στο τέλος της εκδηλώσεως τους παρευρεθέντες ευχαρίστησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τερψιθέας κ. Δημητρακάκης, ενώ σε όλου παρατέθηκε μικρή δεξίωση με τοπικά εδέσματα.