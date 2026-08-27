Ρεσιτάλ τραγουδιού απόψε στο Μέγαρο Χορού με Δημήτρη Πλατάνια και Σοφία Ταμβακοπούλου

Με το ρεσιτάλ τραγουδιού του Δημήτρη Πλατανιά και της Σοφίας Ταμβακοπούλου συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη, στις 8.30 μ.μ., οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Το ρεσιτάλ, που θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, είναι αφιερωμένο στον αγγλικό ρομαντισμό του 20ού αιώνα.

Οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, η επετειακή διοργάνωση ενός θεσμού που μέσα σε δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής στην Ελλάδα, ξεκίνησαν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Αύριο Παρασκευή, στις 8.30 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, θα ακολουθήσει η τελική συναυλία του masterclass βιολοντσέλου με τον Jean-Guihen Queyras. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, η Kalamata Festival Orchestra θα παρουσιάσει τη μεγάλη επετειακή συναυλία με τους Queyras, Καντέσα και Hernán, ερμηνεύοντας έργα των J. S. Bach και C. P. E. Bach. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή, το Caerus Chamber Ensemble θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Από τον Bach στον Bartók».

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Τη διοργάνωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μουσικές Ημέρες» και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «ΤΕΡΨΙΣ».

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο kalamatamusicdays.com.