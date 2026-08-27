Φιλιατρά: Συγκινητική βραδιά στην παρουσίαση βιβλίου του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου

Μια ιδιαίτερα όμορφη και συγκινητική βραδιά, αφιερωμένη στη δύναμη της θέλησης και της ανθρώπινης ψυχής, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στα Φιλιατρά στο Mantis Seaside by the Pool, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Με τα μάτια του Μάρκου» του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου.

Όπως αναφέρεται από το Μορφωτικό Σύλλογο Φιλιατρών «Ο Πυρσός»: “Ήταν μια τιμητική εκδήλωση για τον συμπολίτη μας, καταξιωμένο συγγραφέα και δημοσιογράφο Γρηγόρη Χαλιακόπουλο, την οποία συνδιοργάνωσαν ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Η Εράνη», ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός», ο Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού και ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

Οι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στην πορεία και το έργο του συγγραφέα, αλλά και στο ιδιαίτερο περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο φωτίζει τη ζωή ενός πραγματικού αγωνιστή, του Μάρκου Κυκιβαράκη.

Ο Μάρκος, επιστήμονας και παθιασμένος φίλος του ποδοσφαίρου, έχασε την όρασή του σε ηλικία μόλις δέκα ετών. Δεν έχασε, όμως, ποτέ τη θέλησή του να ζήσει, να δημιουργήσει και να προχωρήσει μπροστά. Με αξιοπρέπεια, επιμονή και αυτοπεποίθηση, αντιμετώπισε τις δυσκολίες και κατάφερε να μετατρέψει τις δοκιμασίες σε δύναμη, στέλνοντας ένα σπουδαίο μήνυμα ζωής.

Φίλοι του συγγραφέα, μέλη των συλλόγων και πλήθος κόσμου γέμισαν τον υπέροχο χώρο των εγκαταστάσεων της οικογένειας Μάντη και απόλαυσαν μια μοναδική βραδιά, κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι και δίπλα στο Ιόνιο. Το ειδυλλιακό σκηνικό, σε συνδυασμό με όσα ακούστηκαν, δημιούργησε μια ζεστή ατμόσφαιρα που άγγιξε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.

Ξεχωριστή ήταν η συμβολή των συντελεστών της εκδήλωσης.

Ο Χρήστος Χηνάρης και η Ελένη Πετροπούλου, μαζί με τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο, ζωντάνεψαν μέσα από τις αφηγήσεις τους στιγμές και εικόνες από το βιογραφικό βιβλίο, μεταφέροντας στο κοινό τη διαδρομή, τις δυσκολίες και τις μικρές και μεγάλες νίκες του Μάρκου.

Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε η Μαρίνα Μιχαλακοπούλου, συμβάλλοντας στην όμορφη και ουσιαστική ροή της βραδιάς.

Ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, με την ευαισθησία και τη διεισδυτική ματιά που χαρακτηρίζουν τη γραφή του, δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή μιας βιογραφικής ιστορίας. Αναζητά την ουσία πίσω από τα γεγονότα και αναδεικνύει εκείνες τις ανθρώπινες αξίες που μπορούν να γίνουν παράδειγμα και έμπνευση για όλους μας. Μέσα από τον Μάρκο μάς καλεί να αναλογιστούμε τι σημαίνει πραγματικά να «βλέπεις» τη ζωή και πόση δύναμη μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος όταν αρνείται να εγκαταλείψει τα όνειρά του.

Το «Με τα μάτια του Μάρκου» είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από την αφήγηση μιας ξεχωριστής πορείας. Είναι ένας ύμνος στη θέληση, στην αξιοπρέπεια και στην πίστη στον άνθρωπο. Μια υπενθύμιση πως τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν χρειάζονται πάντα μάτια για να τα δεις· χρειάζονται ανοιχτή καρδιά και ψυχή.

Και γι’ αυτό αξίζει ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Γιατί μέσα από τις λέξεις του επιλέγει να φωτίζει ανθρώπους και ιστορίες που έχουν κάτι ουσιαστικό να μας πουν. Γιατί μας συστήνει τον Μάρκο όχι μέσα από τη δυσκολία του, αλλά μέσα από τη δύναμη, την προσωπικότητα και την αξιοθαύμαστη στάση ζωής του.

Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη, γι’ αυτή την ξεχωριστή κατάθεση ψυχής και για την ευκαιρία που μας έδωσες να γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Μάρκου. Έναν κόσμο όπου το αληθινό φως δεν βρίσκεται σε όσα βλέπουμε, αλλά σε όσα μπορούμε να αισθανθούμε».