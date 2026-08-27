Αντίστροφη μέτρηση για το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival

Με τρία εξειδικευμένα Masterclasses και τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού οινικού χώρου, το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival επιστρέφει αύριο, Παρασκευή 28, και το Σάββατο 29 Αυγούστου, αναδεικνύοντας τη Μεσσηνία ως έναν τόπο με ξεχωριστή οινική ταυτότητα και δυναμική.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (ΙΚΒΚΚ), συνδιοργανώνεται με την Costa Navarino και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η βαθύτερη γνωριμία του κοινού με τον μεσσηνιακό αμπελώνα, τις ποικιλίες του και τον τρόπο με τον οποίο το ιδιαίτερο terroir της περιοχής αποτυπώνεται στο κρασί.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του φεστιβάλ, οι χώροι του W Costa Navarino θα φιλοξενήσουν τρία Masterclasses, σχεδιασμένα ώστε να συνδυάζουν τη γνώση, τη γευστική δοκιμή και τη γαστρονομική εμπειρία. Μέσα από τοπικές και διεθνείς ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες και τη σύνδεση του κρασιού με τη μεσογειακή κουζίνα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές όψεις της σύγχρονης οινικής Μεσσηνίας.

ΤΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΦΙΛΕΡΙ & Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Το πρώτο Masterclass θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, από τις 6.15 μ.μ. έως τις 7.45 μ.μ., με εισηγητή τον Νίκο Λουκάκη, Principal of WSPC Sommelier Academy. Με τίτλο «Το Μεσσηνιακό Φιλέρι – Γευστικό Προφίλ & Χαρακτήρας. Φιλέρι & Μεσογειακή Κουζίνα: Ένας Διάλογος Γεύσεων», η παρουσίαση είναι αφιερωμένη σε μία από τις χαρακτηριστικές γηγενείς λευκές ποικιλίες της Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σε βάθος το αρωματικό και γευστικό προφίλ του Φιλεριού, τον χαρακτήρα του και τις δυνατότητές του στη σύγχρονη οινοποίηση.

Ιδιαίτερη θέση στο Masterclass θα έχει η σύνδεση του κρασιού με τη γαστρονομία, μέσα από ειδικά σχεδιασμένο wine pairing με μεσογειακά εδέσματα της γαστρονομικής ομάδας της Costa Navarino. Ο Νίκος Λουκάκης συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους επαγγελματίες της ελληνικής οινοχοΐας, με πολυετή παρουσία σε σημαντικά εστιατόρια, διακρίσεις σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και ενεργό συμμετοχή στην οινική εκπαίδευση. Από το 2004 αποτελεί βασικό εισηγητή του WSPC στην Ελλάδα, ενώ σήμερα ηγείται της Sommelier Academy ως Principal.

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, από τις 2 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., τη σκυτάλη παίρνει ο Γιάννης Διονυσόπουλος, κάτοχος WSET Level 3 και ιδιοκτήτης της Κάβας ΚΙΑΡΙ, με το Masterclass «Ανακαλύπτοντας τη Μεσσηνία μέσα από τα Κρασιά της». Πρόκειται για μια οινική περιήγηση σχεδιασμένη ως εισαγωγή στην πολυμορφία του μεσσηνιακού terroir. Μέσα από επιλεγμένες ετικέτες, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν πώς οι διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, από τους παραθαλάσσιους αμπελώνες έως τους λόφους της ενδοχώρας, επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα στο ποτήρι. Η γευστική δοκιμή θα αναδείξει τόσο γηγενείς όσο και διεθνείς ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί με επιτυχία στη Μεσσηνία, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εικόνα της τοπικής οινοπαραγωγής. Ο Γιάννης Διονυσόπουλος συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση του WSET με την καθημερινή επαφή με παραγωγούς και οινόφιλο κοινό, διαθέτοντας ιδιαίτερη γνώση του αμπελώνα και των ανθρώπων της περιοχής.

CABERNET SAUVIGNON ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ TERROIR

Το πρόγραμμα των Masterclasses ολοκληρώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου, από τις 7 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., με μία παρουσίαση αφιερωμένη στο Cabernet Sauvignon της Τριφυλίας. Εισηγητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, Πρόεδρος του WSPC και Head of WSPC Education, με θέμα «Cabernet Sauvignon Τριφυλίας: Η Δύναμη του Terroir». Στη διάρκεια του Masterclass θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το μικροκλίμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εδαφών της Τριφυλίας διαμορφώνουν την έκφραση της διεθνούς αυτής ερυθρής ποικιλίας. Δομή, πολυπλοκότητα και δυνατότητα παλαίωσης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα βρεθούν στο επίκεντρο, μέσα από τη δοκιμή επιλεγμένων κρασιών και τη σύγκρισή τους με διαφορετικά διεθνή πρότυπα. Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού κρασιού διεθνώς. Το 2002, σε ηλικία 32 ετών, έγινε ο πρώτος Έλληνας και ο πρώτος κάτοικος της Νότιας Ευρώπης που απέκτησε τον τίτλο Master of Wine. Είναι ιδρυτής του WSPC, συγγραφέας του βιβλίου The Wines of Greece και έχει διατελέσει σύμβουλος σημαντικών φορέων και εταιρειών στον χώρο του κρασιού και της ελληνικής γαστρονομίας.

Μέσα από τα τρία Masterclasses, το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival επιχειρεί να πάει ένα βήμα πέρα από την απλή γευστική δοκιμή, δημιουργώντας έναν χώρο ουσιαστικής οινικής εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης.

Το Φιλέρι, η πολυμορφία των μεσσηνιακών αμπελώνων και το Cabernet Sauvignon της Τριφυλίας γίνονται αφορμή για να αναδειχθεί η σχέση ανάμεσα στον τόπο, το μικροκλίμα, την καλλιέργεια, την οινοποίηση και τη γαστρονομία, αλλά και να παρουσιαστεί η νέα δυναμική του Μεσσηνιακού Αμπελώνα. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η έγκαιρη προκράτηση είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Masterclasses.

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.cvf.gr, ενώ πληροφορίες παρέχονται στο 27230 28353 και στο info@cvf.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τις ομιλίες που απαιτούν κράτηση, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ.