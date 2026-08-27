Εκδήλωση μνήμης για τον αγνοούμενο δεκανέα Ιωάννη Ξυδιά

Εκδήλωση μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Πύλου- Νέστορος για τον αγνοούμενο ήρωα, Δεκανέα (ΠΖ) Ιωάννη Ξυδιά, ο οποίος αγνοείται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Πλατανόβρυσης, στην Κοινότητα Χανδρινού της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων, όπου βρίσκεται η προτομή του ήρωα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10.45 π.μ. με την προσέλευση των επισήμων και στις 11 π.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Ιωάννη Ξυδιά.

Στις 11.15 π.μ. θα ακολουθήσουν ομιλίες από τη Μαρία Κων. Ξυδιά, ιστορικό και συγγενή του αγνοούμενου, και τον φιλόλογο και συγγραφέα Αγγελο Λάππα.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Τελετάρχης ορίζεται ο Γεώργιος Αναστασόπουλος, υπάλληλος του Δήμου Πύλου-Νέστορος.