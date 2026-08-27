Γιόρτασαν τα 50 χρόνια έκδοσης της “Τριφυλιακή Εστίας”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Λαογραφικό Μουσείο «Κωστής Παλαμάς», στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, η εκδήλωση του Συλλόγου Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» και του περιοδικού «Τριφυλιακή Εστία», σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων αδιάλειπτης εκδοτικής παρουσίας (1975–2025) και την έκδοση του επετειακού τεύχους.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η πρόεδρος του Συλλόγου, Ρούλα Τσατσάκου - Θεοδωροπούλου.

Ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος αντιπρόεδρος του Συλλόγου, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού «Τριφυλιακή Εστία» και υπεύθυνος της εκδήλωσης παρουσίασε ιστορική αναδρομή στα πενήντα χρόνια του περιοδικού – παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Ο Άγγελος Καλογερόπουλος, φιλόλογος, ποιητής, συγγραφέας, αναφέρθηκε στο περιοδικό και στην προοπτική του και διάβασε αποσπάσματα κειμένων από ανέκδοτο χειρόγραφο του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού «Ελλάδος περιήγησις – Καταγραφή της νυν Αρκαδίας» και από τα απομνημονεύματα του ιστορικού Δημήτρη Φωτιάδη «Επιστροφή στη γη των πατέρων – Ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης για την καταγωγή του».

Η Μαρία Καπίρη θεατρολόγος διάβασε αποσπάσματα διηγημάτων και ποιήματα: το μοιρολόγι «Κανίστρι μου ολοστρόγγυλο», το κείμενο του Κώστα Κατσαρού «Ο Κωστής Παλαμάς στην Κυπαρισσία», το ποίημα «Φως μακρινό» του Δημοσθένη Ζαδέ, καθώς και απόσπασμα από το διήγημα «Ο γέρο-Λιάς» του Όμηρου Πέλλα (Οδυσσέα Γιαννόπουλου).

Ο Παναγιώτης Σαμπαζιώτης διάβασε κείμενα και ποιήματα: αποσπάσματα από τα κείμενα του Πάνου Παναγιωτούνη «Κυπαρισσία, η πολιτεία των Ιβίσκων» και «Μνήμες από την Κυπαρισσία», καθώς και το ποίημα του Θάνου Θανόπουλου «Ο καφενές του Ζήρα».

Η Αλέκα Πλακονούρη, συγγραφέας, διάβασε ποίημα του Μιχάλη Κατσαρού από τη συλλογή «Οροπέδιο».

Η μαθήτρια Μαργαρίτα Ζουμπούλη απήγγειλε απόσπασμα από το ποίημα του Διονύση Πιτταρά «Ύστερ’ από χιλιάδες χρόνια», από τη συλλογή «Την πόλη μου τη σήκωσαν άγριοι καιροί».

Στη μνήμη του συμπατριώτη ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου προβλήθηκε βίντεο με απαγγελία ποιήματος του Μιχάλη Κατσαρού από παλαιότερη εκδήλωση του Συλλόγου.

Ο μουσικός Πάνος Τσίτσικας, κοντραμπάσο, με τους συνεργάτες του Πάνο Γαλάνη, μπουζούκι, λαούτο, Λευτέρη Κουάντα, κιθάρα, Αγγέλικα Παπανικολάου, ακορντεόν, και Μαρία Αλαμανή, τραγούδι, ερμήνευσαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μελοποιημένη ποίηση σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη Μαρκόπουλου.

Ο Κώστας Καντζιλιέρης, εξαίρετος τραγουδιστής και ερευνητής του δημοτικού μας τραγουδιού, ερμήνευσε τραγούδια της δημοτικής μας παράδοσης.

Στο εσωτερικό του Μουσείου λειτούργησε έκθεση με έργα και φωτογραφίες από παλαιότερα τεύχη του περιοδικού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους θεσμικοί εκπρόσωποι του Δήμου Τριφυλίας, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων συλλόγων της Τριφυλίας, συγγραφείς, ποιητές και ζωγράφοι, καθώς και πολλοί αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες μας.