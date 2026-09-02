Πανελλήνιο φεστιβάλ μονόπρακτων στα Φιλιατρά

Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικών Μονόπρακτων Έργων που διοργανώνει το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο πάρκο της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά.

Ένα φεστιβάλ που έρχεται για να γεμίσει τις νύχτες με συναίσθημα, προβληματισμό και αστείρευτη ενέργεια.

Οκτώ θεατρικές ομάδες από κάθε γωνιά της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντάς δύο ημέρες δημιουργίας, έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την τέχνη.

Μάλιστα το Σάββατο θα υπάρξει και αφιέρωμα στο Νίκο Καλογερόπουλο με εισηγητή-ομιλητή τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Μαραγκό.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Φεστιβάλ θα γίνει με επιχορήγηση του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.