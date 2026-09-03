Τον Οκτώβριο το Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

Η πολιτιστική ποικιλομορφία με φόντο το μαγευτικό σκηνικό των ελαιώνων έχει κάνει αυτή την εκδήλωση μια αξέχαστη εμπειρία για τις χορωδίες εδώ και χρόνια. Η εναρκτήρια εκδήλωση δίνει τον τέλειο τόνο για ένα φεστιβάλ όπου οι λάτρεις των χορωδιών από όλο τον κόσμο μπορούν να βυθιστούν στην πλούσια παράδοση της ελληνικής μουσικής και μάλιστα να την εξερευνήσουν από πρώτο χέρι. Ο διαγωνισμός χορωδιών παραδοσιακά αναδεικνύει τις κατηγορίες φολκλόρ, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων, διαγωνισμών και συναυλιών, παρέχοντας σε κάθε χορωδία ένα μουσικό σπίτι. Και αυτό δεν είναι όλο: Οι χώροι βρίσκονται στη ζωντανή “παλιά πόλη” της Καλαμάτας, περιτριγυρισμένοι από πολλά εστιατόρια, καφέ και καταστήματα. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπικές λιχουδιές, όπως τις φημισμένες ελιές Καλαμάτας και το ελαιόλαδο, χαλαρώνοντας μετά τα μουσικά τους επιτεύγματα.