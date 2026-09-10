Φθινοπωρινές δράσεις από το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας  

Το φθινοπωρινό πρόγραμμα περιλαμβάνει την παράταση της έκθεσης "Ζουζού Νικολούδη: Η μεθοδολογία ως πράξη", την παρουσίαση του έργου "À Paris tous les deux" της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παρουσίαση της καλλιτεχνικής έρευνας της Ιωάννας Παρασκευοπούλου, με τίτλο "hardcore echoes".

"ΖΟΥΖΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΑΞΗ"

Στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας παρατείνεται η περιοδική έκθεση με τίτλο "Ζουζού Νικολούδη: Η μεθοδολογία ως πράξη" σε μουσειογραφική επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη-Γερολύμπου και επιστημονική τεκμηρίωση της Στεριανής Τσιντζιλώνη. Η έκθεση βασίζεται σε επιλεγμένο υλικό από το Αρχείο Ζουζούς Νικολούδη, το οποίο ανήκει στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών του Μουσείου Μπενάκη, και είναι αφιερωμένη στη διαδικασία δημιουργίας της σημαντικής χορογράφου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις παρτιτούρες και τα σημειωματάριά της, τη σχέση της με τη μουσική και τον λόγο, τη διαδικασία των προβών, καθώς και τη διδακτική της πρακτική. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου και θα είναι ανοιχτή κάθε Παρασκευή 6 μ.μ.–10 μ.μ. και Σάββατο 10 π.μ. –2 μ.μ., καθώς και τα απογεύματα κατά τα οποία πραγματοποιούνται παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

"À PARIS TOUS LES DEUX"

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 9 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται η κινηματογραφική όπερα-παστίτσιο "À Paris tous les deux" της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αντλώντας έμπνευση από το παστίτσιο –μια καλλιτεχνική έκφραση που συναντάται στη μουσική ήδη από τον 18ο αιώνα και αναφέρεται στη δημιουργία ενός νέου μουσικού έργου με τη σύνθεση αποσπασμάτων διαφορετικών έργων, ενός ή και περισσότερων συνθετών– ο Βασίλης Λούρας δημιουργεί ένα νέο έργο αποτελούμενο από ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι. Πέντε ιστορίες από την Τραβιάτα, την Μποέμ, τη Μανόν, τη Λουίζ και τον Μανδύα συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη και Βασίλη Λούρα και παραγωγή Στέλλας Αγγελέτου, η οποία παρουσιάζεται συνοδεία ζωντανής μουσικής. Τα αποσπάσματα από τις όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης. Στο πιάνο οι Μαριλένα Σουρή και Χρήστος Σακελλαρίδης. Η κινηματογραφική όπερα παρουσιάζεται με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ. Μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι. Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.ticketmaster.gr. Η διάθεση των δελτίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 μ. και κάθε θεατής μπορεί να προμηθευτεί έως δύο δελτία.

"HARDCORE ECHOES"

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, πραγματοποιείται η ανοιχτή παρουσίαση της καλλιτεχνικής έρευνας της Ιωάννας Παρασκευοπούλου, με τίτλο "hardcore echoes". Η έρευνα εκτυλίσσεται μέσα από τη συλλογή βιωμάτων ατόμων που εργάστηκαν σε επαγγέλματα και τεχνικές που σήμερα φθίνουν ή έχουν ήδη χαθεί. Μέσα από διαδικασίες συγκέντρωσης διαφόρων υλικών - αρχειακών φωτογραφιών, συνεντεύξεων, ηχητικών καταγραφών και επιστολών– η χορογράφος εξερευνά τη συνάφεια ανάμεσα στην performance και τη χειρωνακτική εργασία. Η παρουσίαση εντάσσεται στο Inside Time, το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και που έχει ως στόχο την έρευνα και τη δημιουργία νέου καλλιτεχνικού έργου, μέσα από τον διάλογο και την άμεση εμπλοκή με την τοπική κοινότητα. Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων για το τρίτο πρόγραμμα φιλοξενίας του Inside Time, το οποίο θα ανακοινωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου.