Ενημέρωση για την έμφυλη βία στο 2ο Λύκειο Καλαμάτας

Στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας βρέθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιώντας ενημερωτική δράση με επίκεντρο την έμφυλη βία και την πρόληψή της.

Η δράση, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του σχολείου, απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί το Συμβουλευτικό Κέντρο.

Τα Στελέχη του Κέντρου παρουσίασαν το θέμα των έμφυλων στερεοτύπων και τη σύνδεσή τους με την καθημερινότητα και το σχολικό περιβάλλον. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης της έμφυλης βίας και την προώθηση μιας κουλτούρας ισότητας, σεβασμού και απαλλαγμένης από στερεότυπα και διακρίσεις.