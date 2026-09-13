Συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στην Καλαμάτα

Συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας θα δώσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. η Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο αγαπημένες και ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, παρουσιάζοντας τραγούδια που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα από το κοινό.

Με τη χαρακτηριστική χροιά και την αμεσότητα που τη διακρίνει, η Μελίνα Ασλανίδου δημιουργεί κάθε φορά μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό, μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και νέες μουσικές στιγμές.

Κάθε live μετατρέπεται σε μια δυνατή εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ενέργεια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ξεχωριστή θέση της Μελίνας Ασλανίδου στην ελληνική μουσική.

Οι πόρτες να ανοίγουν στις 8 μ.μ. Τα εισιτήρια κοστίζουν 17 ευρώ στην προπώληση και 20 ευρώ στο ταμείο, ενώ διατίθενται 200 Early Bird εισιτήρια στα 15 ευρώ, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς και μέχρι εξαντλήσεως.

Προπώληση με μετρητά γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Euronics Μπραβάκος.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.