Η χορωδία του “Ακρίτα” σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 8 Αυγούστου, η χορωδία έλαβε μέρος στο 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορωδιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που πραγματοποιήθηκε στο Ανω Γραικικό, με τη συμμετοχή χορωδιών από όλη την Ελλάδα. Την καλλιτεχνική και μουσική διεύθυνση είχε ο Βαγγέλης Κώτσου. Η συμμετοχή της χορωδίας απέσπασε θετικές κριτικές και ανανεώθηκε το ραντεβού για το 2027, στο 6ο Φεστιβάλ, καθώς η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή. Παράλληλα, στις 12 Σεπτεμβρίου, η χορωδία συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης για τον ήρωα της Επανάστασης του 1821 Νικηταρά, στη Νέδουσα Ταϋγέτου, παρουσιάζοντας παραδοσιακά τραγούδια αφιερωμένα στη μνήμη του. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, πολλοί χορευτικοί σύλλογοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.