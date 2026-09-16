Καλαμάτα: Διήμερη δράση για αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Διήμερη δράση για την πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, με θέμα «AI στην Πράξη: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή».

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των τοπικών επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την επιστημονική επιμέλεια και εκπαιδευτική υλοποίηση του AICatalyst, την αιγίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και τη συνεργασία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Mataroa.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η δράση επιχειρεί να δώσει πρακτικές απαντήσεις για το πού μπορεί να εφαρμοστεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις, ποια αποτελέσματα μπορεί να φέρει και με ποιον τρόπο μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία τους.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με ενημερωτική εσπερίδα στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Η προσέλευση αρχίζει στις 4.30 μ.μ. και η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 9 μ.μ. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν τρία θεματικά εργαστήρια, από τις 10.30 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις εγκαταστάσεις της Phaos Κοιν.Σ.Επ., στη Σφακτηρίας 18.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για τους επαγγελματίες που δεν θα επιλεγούν για το διήμερο προβλέπονται εξ αποστάσεως εργαστήρια συνολικής διάρκειας εννέα ωρών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη έως το τέλος Νοεμβρίου, με αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας.

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