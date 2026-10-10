Ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα διαγωνισμών, συναυλιών και παράλληλων εκδηλώσεων ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας, που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη.

Τριάντα οκτώ χορωδίες από 17 χώρες και περισσότεροι από 1.200 Έλληνες και ξένοι φίλοι της μουσικής βρίσκονται στην Καλαμάτα, συμμετέχοντας σε ένα σημαντικό διεθνές καλλιτεχνικό γεγονός που γεμίζει την πόλη με μελωδίες και χορωδιακές συναντήσεις.

Σήμερα, Σάββατο, το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, με το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού στην κατηγορία S, Θρησκευτική Μουσική a cappella. Στις 2.30 μ.μ. ακολουθεί διαγωνισμός στην κατηγορία F, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ενώ στις 3 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Συναυλία Φιλίας στο Πνευματικό Κέντρο.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο, με τον διαγωνισμό στην κατηγορία A1 για μικτές χορωδίες, βαθμού δυσκολίας Ι. Στις 8 μ.μ. θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός στην κατηγορία P, Δημοφιλής Χορωδιακή Μουσική, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, ενώ την ίδια ώρα στην Κεντρική Πλατεία θα πραγματοποιηθεί Συναυλία Φιλίας.

Αύριο, Κυριακή, τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, το πρόγραμμα ξεκινά στις 10.30 π.μ. με δύο Συναυλίες Φιλίας, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Στις 2:30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού, θα πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός για το Βραβείο Χορωδιών Καλαμάτας 2026, ενώ στις 6 μ.μ. οι χορωδίες θα συμμετάσχουν στη μεγάλη παρέλαση που θα ξεκινήσει από το Ιστορικό Δημαρχείο και θα καταλήξει στην Κεντρική Πλατεία.

Η αυλαία του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ και Διαγωνισμού Χορωδιών Καλαμάτας θα πέσει στις 8 μ.μ., με την τελετή βραβεύσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα», ολοκληρώνοντας τέσσερις ημέρες αφιερωμένες στη χορωδιακή μουσική και τη διεθνή καλλιτεχνική συνάντηση.