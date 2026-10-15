«Ο Κήπος της Λυσούς»: Εσπερίδα για την τέχνη, την έκφραση και τη συμπερίληψη

Εσπερίδα με τίτλο «Το Σύμπαν Μέσα Μας» διοργανώνει αύριο στις 5 μ.μ. το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) «Ο Κήπος της Λυσούς» στο αμφιθέατρο Δ03 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο.

Με κεντρικό άξονα την τέχνη ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και σύνδεσης των ανθρώπων, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, την αναπηρία, την εκπαίδευση, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη.

Μέσα από εισηγήσεις και διαφορετικές οπτικές, επιστήμονες, επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, άνθρωποι της τέχνης και γονείς θα μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Η εσπερίδα επιδιώκει να αναδείξει ότι η τέχνη δεν αποτελεί μόνο μια μορφή δημιουργίας, αλλά και έναν κοινό τόπο συνάντησης. Έναν τρόπο να επικοινωνούμε πέρα από λέξεις, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα, να κατανοούμε τον άλλον και να δημιουργούμε σχέσεις αποδοχής και σεβασμού.