Μεσσηνία: 300.000 ευρώ για αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Σύμβαση για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε δύο σημεία του οδικού δικτύου της Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, υπέγραψε χθες Τρίτη ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος με τον ανάδοχο του έργου.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κοινότητα Στρεφίου του Δήμου Μεσσήνης, στην 8η επαρχιακή οδό, και στην Κοινότητα Καρνασίου του Δήμου Οιχαλίας, στον οδικό άξονα Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι, όπου έχουν καταγραφεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των πρανών με ειδικές τεχνικές ενίσχυσης, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.

Το έργο εντάσσεται στην εργολαβία «Τεχνικά έργα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας» και χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος δήλωσε: «Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τα κατολισθητικά φαινόμενα σε δύο σημεία του οδικού μας δικτύου. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία των υποδομών και η βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων. Συνεχίζουμε με στοχευμένα έργα εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες».