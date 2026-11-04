Παράταση κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Δήμου Οιχαλίας

Την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οιχαλίας για 6 μήνες, μέχρι και τις 4 Μαΐου 2027, ενέκρινε με απόφασή του ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Για τους λόγους της παράτασης επισημαίνεται ότι “εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

Σημειώνεται ότι “η εν λόγω παράταση της κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για 6 μήνες, ήτοι έως και 4 Μαΐου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.