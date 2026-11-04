Μοχλός στην συνεργασία τουριστικού και αγροτικού τομέα της Μεσσηνίας η «πράσινη ανάπτυξη»

Η βιομηχανική επανάσταση άργησε να επισκεφτεί την χώρα μας και έτσι μπόρεσε να διατηρήσει παραδοσιακές ασχολίες. Όλα αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους ξένους επισκέπτες. Η χώρα μας αποτελεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μουσείο παραδοσιακών ασχολιών. Αποτελεί το Λαογραφικό απόθεμα της Ευρώπης.

Έτσι λοιπόν χωρίς να μας κάνουν χάρη θέτουν σε λειτουργία εφαρμογής διάφορα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό πάντα την διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής λαϊκής μας κληρονομιάς. Περιοχές που εντάχθηκαν σε αντίστοιχα προγράμματα κατάφεραν να αναδείξουν τη λαϊκή τους κληρονομιά. Αυτό έχει ενδιαφέρον επίσκεψης, προσδίδοντας τουριστική ανάπτυξη.

Μπορούμε να πούμε ότι η μετεξελιγμένη σημερινή μορφή αγροτουρισμού συμβάλλει στην προστασία, αναβίωση, διαφύλαξη και αναστύλωση σ’ ότι δεν χρησιμοποιείτε, προσδίδοντας σ’ όλα αυτά μουσειακή μορφή.

Δύο τομείς λοιπόν που πρέπει να προσπαθήσουν για την συνεργασία τους είναι ο τουριστικός και αγροτικός τομέας. Αυτή η συνεργασία θα αναδείξει μια βιώσιμη (πράσινη) ανάπτυξη που θα συνοδεύεται από θέσεις εργασίας. Μια ανάπτυξη που θα αποτελέσει το κοινωνικό ανάχωμα που θα εμποδίσει τους νέους δημιουργικούς ανθρώπους να μη φύγουν από τον τόπο τους και να μείνουν στις περιουσίες τους, αποτρέποντας έτσι την εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Στον αγροτικό τομέα του νομού μας βασικά πλεονεκτήματα αποτελούν η ύπαρξη υδάτινων πόρων (ποτάμια) και το εύφορο πεδινό και ημιορεινό ανάγλυφο. Πρώτη βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και η μεταστροφή της στις οικολογικές καλλιέργειες.

Ο αγροτικός τομέας πρέπει να εκμεταλλευτεί την τουριστική ανάπτυξη και τις εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάνοντάς τους και δικούς του πελάτες πουλώντας σ’ αυτούς τα ποιοτικά επώνυμα τοπικά προϊόντα. Όλα αυτά απαιτούν συντονισμένες ενέργειες σε μορφή και περιεχόμενο, προϋποθέτουν σχεδιασμό ο οποίος δεν θα έλθει εξ ουρανού αλλά θα προκύψει από τη συνεργασία της πολιτείας με τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Με άλλα λόγια θα πρέπει είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία είτε με ομάδες παραγωγών να αναδειχθούν και καθιερωθούν για την ποιότητά τους κάποια τοπικά προϊόντα όπως λάδι, μέλι, κρασί, τυριά και κρέατα.

Η συνεργασία Τουριστικού και Αγροτικού τομέα θα έχει πολλαπλά αποτελέσματα. Ο επισκέπτης θα έχει δύο λόγους για να επισκεφθεί τη Μεσσηνία. Ο πρώτος θα είναι για να επισκεφθεί τα πάρα πολλά αρχαιολογικά και φυσικά αξιοθέατα και ο δεύτερος για να γευτεί και αγοράσει τα ποιοτικά τοπικά μας προϊόντα.

Δυστυχώς αντί να έχουμε προχωρήσει στην τυποποίηση τις εξαγωγές μας έχουμε μείνει ακόμα στον τενεκέ και στο βαρέλι όταν στους ανταγωνιστές μας Ισπανία και Μαρόκο έχει συμβεί αυτό.

Διαρκώς ακούμε τους κυβερνώντες να μιλούν για επανίδρυση του κράτους. Όμως το κράτος παραμένει ανοργάνωτο και ανοχύρωτο. Το κράτος διαρκώς ψάχνει να βρει την φυγή προς τα εμπρός αλλά διαρκώς κοιτάζει προς το χθες και ασχολείται με το παρελθόν.

ΥΓ.1 Στη χώρα μας οι παρελάσεις, οι περιφορές εικόνων, τα πανηγύρια και οι αναπαραστάσεις ζουν το μεγαλείο τους μέσα στην υπερβολή. Η υπερβολή πάντα δημιουργεί παρενέργειες, αδικίες και αστοχίες . Όποιος υπερβολικά ασχολείται με το παρελθόν χάνει το παρόν και αυτό έχει ως συνέπεια να αποπροσανατολίζεται και το μέλλον.

ΥΓ.2 Λέγεται ότι, καλύτερα να αποτύχει μια επανάσταση παρά να πετύχει μια αναπαράσταση. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει στις αναπαραστάσεις!