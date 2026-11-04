Το σκανδαλώδες «παραθυράκι» των 6,35 δισ. που πληρώνουν οι απλοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Τα ψέματα της δήθεν «φορολογικής δικαιοσύνης» έπεσαν με τον προκλητικό τρόπο. Τα επίσημα στοιχεία του ίδιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποκαλύπτουν μια αδιανόητη αλήθεια που προκαλεί την οργή κάθε έντιμου πολίτη:

Την ώρα που η κυβέρνηση κυνηγά τον συνταξιούχο για ένα ευρώ, χαρίζει προκλητικά 6,35 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε offshore εταιρείες, ναυτιλιακές και μεγάλα εταιρικά σχήματα.

Το σύστημα, με περίσσιο θράσος, έχει στήσει έναν μηχανισμό απαλλαγών στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ). Έναν φόρο που υποτίθεται ότι θεσπίστηκε για να χτυπήσει τη φοροαποφυγή και την κρυφή ανωνυμία των εξωχώριων (offshore) εταιρειών, αλλά στην πράξη μετατράπηκε σε ένα απέραντο «παραθυράκι». Με μια σειρά από σκανδαλώδεις εξαιρέσεις, σχεδόν όλες οι offshore και οι μεγαλοεταιρείες απαλλάσσονται από το 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους, αφήνοντας μια τεράστια μαύρη τρύπα στα δημόσια έσοδα.

Ακόμα και η ίδια η Κομισιόν, μαζί με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, αναγκάζονται να εισηγηθούν την κατάργηση αυτών των προνομίων.

Για να καταλάβετε το μέγεθος της κοροϊδίας και της λεηλασίας, κάντε τη σύγκριση:

-6,35 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το «δώρο» στις offshore και τις μεγάλες οντότητες για τα ακίνητά τους.

-Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το αφορολόγητο όλων των επιχειρήσεων της χώρας (5,9 δισ. €).

-Είναι σχεδόν διπλάσιο από το αφορολόγητο όριο όλων των φυσικών προσώπων της Ελλάδας (3,92 δισ. €)!

Συνολικά, στη χώρα μας λειτουργεί ένα κλειστό πάρτι 1.236 φοροαπαλλαγών που κοστίζουν 22,88 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ποιοι απολαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος; Η φορολογία κεφαλαίου και οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες.

Ως Πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματός μας, που γεννήθηκε από την ανάγκη για επιβίωση και αξιοπρέπεια, ρωτώ ευθέως την κυβέρνηση. Με ποιο ηθικό δικαίωμα πετάτε εκτός του επιδόματος των 300 ευρώ 700.000 χαμηλοσυνταξιούχους, την ίδια ώρα που προστατεύετε τα 6,35 δισ. των offshore; Γιατί να στερείτε από τους συνταξιούχους, επειδή «δεν βγαίνουν τα μακροοικονομικά στοιχεία», όταν επιτρέπετε σε ανώνυμα κεφάλαια να μην πληρώνουν δεκάρα για τις επαύλεις και τα ακίνητά τους;

Η πολιτική σας δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι καθαρή, ταξική αδικία και αφαίμαξη των αδύναμων για να παραμένουν πάμπλουτοι οι ισχυροί.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών των offshore και τη μεταφορά αυτών των δισεκατομμυρίων στην πραγματική στήριξη των συντάξεων, της υγείας και της κοινωνίας.

Κύριοι της κυβέρνησης, το παραμύθι σας τελείωσε. Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι έμαθαν την αλήθεια και η απάντηση θα δοθεί εκεί που τρέμετε, στις κάλπες.