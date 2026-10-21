Καλαμάτα: Προβολή του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ «The Pickers»

Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων προβολών του, παρουσιάζει την Παρασκευή στις 8.30 μ.μ. στο Doc Café, Κουτσομητοπούλου 6, στην Καλαμάτα, το πολυσυζητημένο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «The Pickers» της διακεκριμένης Γερμανίδας σκηνοθέτιδας Elke Sasse (συμπαραγωγή WDR / ARTE).

H YΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Όλοι επιθυμούμε αφθονία φθηνών φρούτων και λαχανικών κάθε εποχή του χρόνου. Οι μετανάστες εργάτες γης (the pickers) μάς τα προσφέρουν απλόχερα, αλλά πληρώνουν οι ίδιοι ένα βαρύ τίμημα. Η ταινία ταξιδεύει στους αγρούς της Ευρώπης και ρίχνει φως στις σκληρές συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης: από τη «θάλασσα από πλαστικό» των θερμοκηπίων της Huelva στην Ισπανία και τις καλλιέργειες μύρτιλου στην Πορτογαλία, μέχρι τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς στην Ιταλία και τις ελαιοκαλλιέργειες στην περιοχή της Καλαμάτας στην Ελλάδα. Μέσα από τη διεισδυτική ματιά της Elke Sasse, το ντοκιμαντέρ δίνει πρόσωπο και φωνή στους αφανείς ήρωες της αγροτικής παραγωγής: εργάτες όπως ο Seydou από το Μάλι που εργάζεται ως ημερομίσθιος χωρίς συμβόλαιο, Πακιστανοί εργάτες γης που μαζεύουν τις ελιές στη Μεσσηνία, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι προσπάθειες και τα εναλλακτικά μοντέλα δίκαιου εμπορίου (Fair Oranges). Η Elke Sasse είναι βραβευμένη Γερμανίδα ντοκιμαντερίστρια με πολυετή θητεία στο κοινωνικό ντοκιμαντέρ.

Το έργο της εστιάζει σταθερά στις ανθρώπινες ιστορίες από κάθε γωνιά του πλανήτη: από τους καλλιεργητές σκόρδου στην Κίνα μέχρι τους πρώην καταναγκαστικούς εργάτες της Ανατολικής Ευρώπης που διεκδικούσαν δικαιοσύνη.

Η προσέλευση έχει οριστεί για τις 8 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση