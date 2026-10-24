Καλαμάτα: Σήμερα η παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Χιδίρογλου



Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος του ΕΣΡ Γιάννης Πολίτης και η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια Μάγδα Τσέγκου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο Παναγιώτης Περδικέας, CEO της Repolymers Industry.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Οι καιροί απαιτούν μια ευρύτερη συμμαχία φιλελευθέρων και συντηρητικών, η οποία θα νοηματοδοτήσει εκ νέου την πολιτική ζωή, θα προστατέψει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την κοινωνική συνοχή από τις καταστροφικές συνέπειες της λαθρομετανάστευσης και θα επαναφέρει την Ευρώπη στον δρόμο της ομαλότητας και της ανάπτυξης και εκτός τροχιάς σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. Ο κλασικός φιλελευθερισμός χειραφέτησε τους ανθρώπους, απαλλάσσοντάς τους από την τυραννία. Όμως, δεν επιδίωκε την απομάκρυνση των εθνών από τις πατροπαράδοτες αξίες τους. Στην εποχή διαστροφής των εννοιών που ζούμε, επετράπη στο όνομα της ελευθερίας σε λούμπεν και φωνασκούσες μειοψηφικές ομάδες να επιβάλλουν την ατζέντα τους, χωρίς κανέναν αντίλογο. Επετράπη επίσης σε ενοχικούς μεγαλοεπιχειρηματίες και παχυλά αμειβόμενους CEO να μας οδηγήσουν σε ολισθηρές ατραπούς που καταστρέφουν την ευρωπαϊκή και την αμερικανική μεσαία τάξη. Η αλήθεια είναι ότι απομακρυνθήκαμε από την έννοια της «οικονομικής ιπποσύνης». Ο φιλελευθερισμός πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο πεδίο του δημοσίου διαλόγου, απαλλαγμένος από μεταλλάξεις και καρκινώματα που ουδεμία σχέση έχουν με τα προτάγματα των διανοητών που έθεσαν τις βάσεις για την ελευθερία που απολαύσαμε επί μακρόν και την οποία απειλούν σήμερα οι κήρυκες της ελευθεριότητας και του ταξικού μίσους. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)





Ο Νίκος Χιδίρογλου είναι δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε ημερήσιες εφημερίδες, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και στον ειδικό Τύπο. Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1969 και είναι γιος του εμπειρογνώμονα του ΥΠΕΞ και πρώην καθηγητή Τουρκολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Παύλου Χιδίρογλου και της Πορτογαλίδας μεταφράστριας λογοτεχνίας Μαρίας Ντε Τζέσους Φερρέιρα. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 1ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στην "Ακρόπολη", το "Metrorama", το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1, τις Επικοινωνίες ΑΕ, το Μακεδονία TV και το TV Πειραιάς. Είναι στέλεχος της ΝΔ από το 1984, ενώ το 2000 διετέλεσε τομεάρχης Οργανωτικού του κόμματος.