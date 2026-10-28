Καλαμάτα: Με λαμπρότητα τιμάται σήμερα η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου - Στις 11 η μεγάλη παρέλαση

Με επισημότητα και λαμπρότητα τιμάται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Καλαμάτα και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, η Εθνική Επέτειος του «ΟΧΙ» του 1940. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και παρελάσεις, με επίκεντρο την καθιερωμένη παρέλαση στο κέντρο της Καλαμάτας, στις 11 το πρωί.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα ξεκινούν από νωρίς το πρωί με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες από τις εκκλησίες της πόλης, δίνοντας τον πανηγυρικό τόνο της ημέρας.

Στις 10:15 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο καθηγητής Γεώργιος Ανδρειωμένος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Αμέσως μετά, εκπρόσωποι των Αρχών, φορέων και οργανώσεων, καθώς και πολίτες, θα μεταβούν στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. Θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Το επίκεντρο των σημερινών εκδηλώσεων θα είναι η καθιερωμένη παρέλαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:00 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου.

Στην παρέλαση θα λάβουν μέρος η Δημοτική Φιλαρμονική, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Πρόσκοποι, μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μεσσηνίας.

Θα συμμετάσχουν επίσης ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ από την παρέλαση θα περάσουν και μηχανοκίνητα τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.

Εκδηλώσεις και στις Δημοτικές Ενότητες

Παράλληλα, η Εθνική Επέτειος τιμάται σήμερα με ξεχωριστές εκδηλώσεις στις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας.

Στον Άρι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Στην πλατεία της κοινότητας θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση του Δημοτικού Σχολείου Άριος, ενώ θα ακολουθήσουν ο πανηγυρικός της ημέρας, απαγγελίες ποιημάτων και ο Εθνικός Ύμνος.

Στα Αρφαρά, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 7:15 με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες, ενώ στις 9:45 θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση, μπροστά από τον χώρο των επισήμων, στο ύψος του καταστήματος Κατσαμπάνη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στη νέα πλατεία με επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, ποιήματα από μαθητές και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στη Θουρία, ο εορτασμός αρχίζει στις 10:30 με δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων. Θα ακολουθήσουν μαθητική παρέλαση, τρισάγιο στο Μνημείο των Πεσόντων, εκφώνηση του πανηγυρικού, καταθέσεις στεφάνων και μαθητικές απαγγελίες. Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα προσφερθούν γλυκά στην κεντρική πλατεία της κοινότητας.