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Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026 15:30

Η Μεσσήνη τίμησε με λαμπρότητα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (φωτο)

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Η Μεσσήνη τίμησε με λαμπρότητα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (φωτο)

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Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια τίμησε η Μεσσήνη σήμερα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης και οι επετειακές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση και παρέλαση εκπροσώπων συλλόγων, στην οδό Πολυτεχνείου.

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Κατηγορία Εκδηλώσεις
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