Η Μεσσήνη τίμησε με λαμπρότητα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (φωτο)

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια τίμησε η Μεσσήνη σήμερα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης και οι επετειακές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση και παρέλαση εκπροσώπων συλλόγων, στην οδό Πολυτεχνείου.