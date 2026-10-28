Η Μεσσήνη τίμησε με λαμπρότητα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (φωτο)

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης και οι επετειακές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση και παρέλαση εκπροσώπων συλλόγων, στην οδό Πολυτεχνείου.
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https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/362198-i-messini-timise-me-lamprotita-tin-ethniki-epeteio-tis-28is-oktovriou#sigProId1a387c6c4b