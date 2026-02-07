Νέο e-book από τον Ηλία Μπιτσάνη: «Ο ματωμένος χειμώνας του 1944 στην Καλαμάτα»

Φόρος τιμής στους πατριώτες που εκτελέστηκαν από Γερμανούς και συνεργάτες τους, το νέο βιβλίο του Ηλία Μπιτσάνη με τίτλο «Ο ματωμένος χειμώνας του 1944 στην Καλαμάτα».

Ενας χειμώνας που σημαδεύτηκε από τις εκτελέσεις στην Καλαμάτα, την Τρίπολη, την Παλιόχουνη, τον Αλμυρό, τη Μικρομάνη. Ενας χειμώνας που άρχισε η ένοπλη δοσιλογική δράση με την εμφάνιση των Ταγμάτων Ασφαλείας. Ενας χειμώνας που ο ΕΛΑΣ έδωσε σκληρές μάχες με τους Γερμανούς στον Αγιο Φλώρο και την Καζάρμα.

Διαβάστε το βιβλίο ΕΔΩ