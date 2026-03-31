eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 12:28

Νέο e-book από τον Ηλία Μπιτσάνη: "Η Καλαμάτα πριν από 60 χρόνια"

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Πριν από 60 χρόνια το Πάσχα ήταν όπως και το φετινό: Γιορτάστηκε στις 10 Απριλίου.

Η πόλη υποδέχθηκε επισκέπτες και ανάμεσα σε αυτούς τον καθηγητή Γιώργο Μπακούρο και την παρέα του, Εξαιρετικός φωτογράφος απαθανάτισε σημεία και στιγμές της πόλης.

Οι φωτογραφίες έφθασαν στα χέρια του Ηλία Μπιτσάνη από τη συλλέκτρια Λίζα Κουτσάπλη. Και παρουσιάζονται σε ένα λεύκωμα με 62 φωτογραφιες που εμπλουτίζεται με εικόνες από τη ζωή της πόλης μέσα από δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων που έχουν ψηφιοποιηθεί από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη.

Και κορυφαία θέση κατέχει ο σαϊτοπόλεμος που απαγορεύτηκε και οι μάχες που ακολούθησαν...

Διαβάστε δωρεάν το βιβλίο ΕΔΩ

Κατηγορία Ιστορικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις