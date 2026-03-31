Νέο e-book από τον Ηλία Μπιτσάνη: "Η Καλαμάτα πριν από 60 χρόνια"

Πριν από 60 χρόνια το Πάσχα ήταν όπως και το φετινό: Γιορτάστηκε στις 10 Απριλίου.

Η πόλη υποδέχθηκε επισκέπτες και ανάμεσα σε αυτούς τον καθηγητή Γιώργο Μπακούρο και την παρέα του, Εξαιρετικός φωτογράφος απαθανάτισε σημεία και στιγμές της πόλης.

Οι φωτογραφίες έφθασαν στα χέρια του Ηλία Μπιτσάνη από τη συλλέκτρια Λίζα Κουτσάπλη. Και παρουσιάζονται σε ένα λεύκωμα με 62 φωτογραφιες που εμπλουτίζεται με εικόνες από τη ζωή της πόλης μέσα από δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων που έχουν ψηφιοποιηθεί από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη.

Και κορυφαία θέση κατέχει ο σαϊτοπόλεμος που απαγορεύτηκε και οι μάχες που ακολούθησαν...

