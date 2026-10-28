Δεσύλλας Μεσσηνίας: Διεθνής επιστημονική αναγνώριση για τα ψηφιδωτά της Ανδανίας – Το μήνυμα της ομάδας

Την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της πλούσιας αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δεσύλλα Μεσσηνίας επισημαίνει με ανακοίνωσή της η εθελοντική ομάδα «Αγαπάμε Δεσύλλα», με αφορμή τη δημοσίευση σημαντικής επιστημονικής μελέτης σε διεθνές περιοδικό της Νορβηγίας.

Συγκεκριμένα, στις 11 Οκτωβρίου 2026 δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό CLARA – Classical Art and Archaeology, που φιλοξενείται από το Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Όσλο, η μελέτη του αρχαιολόγου Σταμάτη Φριτζίλα, από το Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών, με τίτλο «Beast-fights in the Andania mosaics and the amphitheatre of ancient Messene».

Η επιστημονική εργασία επικεντρώνεται στα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της Ανδανίας, παρουσιάζοντας νεότερα αρχαιολογικά δεδομένα, αρχαιομετρικές αναλύσεις και τοπογραφικές έρευνες που σχετίζονται με τη ρωμαϊκή έπαυλη στην περιοχή του Δεσύλλα.

Όπως τονίζει η ομάδα «Αγαπάμε Δεσύλλα», η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της ιστορικής σημασίας της περιοχής, η οποία διαθέτει δύο ιδιαίτερα αξιόλογα αρχαιολογικά σημεία: τη ρωμαϊκή έπαυλη με τα περίφημα ψηφιδωτά της Ανδανίας και την οχυρή Ακρόπολη του Ελληνικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ψηφιδωτά που ανακαλύφθηκαν το 1900 και σήμερα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Η ομάδα υπενθυμίζει την ύπαρξη μικρού μουσείου στην περιοχή κατά το παρελθόν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της σύνδεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων με τον τόπο προέλευσής τους.

Παράλληλα, η εθελοντική ομάδα αναδεικνύει τη σημασία της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας, η οποία διέρχεται από τον Δεσύλλα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενδεχόμενη επαναλειτουργία της θα μπορούσε να συμβάλει στην προσβασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων, στην ενίσχυση του πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στην ήπια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα απευθύνει κάλεσμα προς την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και την επιστημονική κοινότητα, ζητώντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη των δύο σημαντικών αρχαιολογικών σημείων.

Η δραστήρια ομάδα, η οποία έχει τιμηθεί με το Αργυρό Ευρωπαϊκό Βραβείο «Κώστας Καρράς» 2026, επισημαίνει ότι συνεχίζει τις δράσεις της για την ανάδειξη της Ακρόπολης του Ελληνικού, τη δημιουργία και συντήρηση περιπατητικών διαδρομών, καθώς και την προστασία της ιστορικής σιδηροδρομικής κληρονομιάς.

«Δεν διεκδικούμε κάτι που δεν μας ανήκει. Διεκδικούμε την προσοχή, τον σεβασμό και την ανάδειξη όσων η ίδια η ιστορία άφησε στον τόπο μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Κλείνοντας, η ομάδα υπογραμμίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων πόλεων και των δημοφιλών αρχαιολογικών προορισμών, αλλά ανήκει εξίσου στις μικρές τοπικές κοινωνίες.

«Γιατί τα μικρά χωριά μπορεί να έχουν λίγους κατοίκους, αλλά η ιστορία τους δεν έχει σύνορα», καταλήγει η ανακοίνωση, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της προσπάθειας για την ανάδειξη του Δεσύλλα και της ιστορικής του ταυτότητας.

Δείτε την επιστημονική δημοσίευση εδώ.