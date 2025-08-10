«Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος»: Διοργάνωση θεατρικών σεμιναρίων

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί από Κυριακή 24 έως Τρίτη 26 Αυγούστου, υπό την καθοδήγηση του Πάνου Ηλιόπουλου, μέλους του σχήματος και ενός εκ των σκηνοθετών του, αποφοίτου της Σχολής Σκηνοθετών του Εθνικού Θεάτρου. Ο δεύτερος κύκλος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, με υπεύθυνο τον σκηνοθέτη Κώστα Κατσουλάκη. Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά για το κοινό, δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί και εκδηλώσει ενδιαφέρον, με υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των ημερών και ωρών του προγράμματος.