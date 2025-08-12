Παρουσίαση βιβλίου του Παν. Σαραντόπουλου

Ο συγγραφέας περιγράφει γεγονότα και αφηγείται προσωπικά βιώματα από την προσχολική του ηλικία μέχρι την αναχώρηση του λόγω σπουδών από τον τόπο που τον γέννησε και τον ανέθρεψε (Μεσσήνη-Νησί). Παράλληλα φέρνει στο φως από τα αραχνιασμένα συρτάρια στιχοπλόκια, έτσι όπως αυτά προέκυψαν από στιγμές περισυλλογής, αναπόλησης, ραστώνης και περιγραφής εικόνων με λέξεις που εξ ορύχθηκαν από το ορυχείο των συναισθημάτων.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Ηλίας Μπιτσάνης και ο φιλόλογος Νίκος Φουσιάνης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ηθοποιός και σκηνοθέτης Όλγα Αλεξανδροπούλου. Στο μουσικό μέρος θα συμμετάσχει ο Γιάννης Ζέρβας με το ακορντεόν, και ο Δημήτρης Χαρλέπας στο τραγούδι.

Τη βραδιά θα συντονίσει ο Μιχάλης Γαβράς, ορθοπαιδικός χειρουργός.