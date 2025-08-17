Καλλιτεχνική συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης, από τις 17 έως τις 27 Αυγούστου, δύο καλλιτέχνιδες από διαφορετικές αφετηρίες συναντώνται σε έναν κοινό διάλογο έμπνευσης και αναζήτησης. Η μηχανικός και γλύπτρια Δήμητρα Γκεζερλή και η Γαλλίδα ζωγράφος Martine Tchineny παρουσιάζουν έργα που, μέσα από διαφορετικές εικαστικές γλώσσες, εκφράζουν τις ανησυχίες, τις εμπνεύσεις και την προσωπική τους ματιά στον κόσμο.

Η Δήμητρα Γκεζερλή, με γλυπτικές φόρμες που αναδύονται από το σίδερο και τον μπρούτζο, διερευνά την έννοια της κίνησης, της μεταμόρφωσης και της οργανικής αφαίρεσης. Η Martine Tchineny, μέσα από τον χρωματικό της κόσμο, δημιουργεί αφηγήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

Οι δύο δημιουργοί, αν και εκκινούν από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία, συναντιούνται σε ένα κοινό σημείο: την αναζήτηση του νοήματος πίσω από την εικόνα και τη μορφή. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, η γλυπτική και η ζωγραφική αλληλοφωτίζονται, αναδεικνύοντας την τέχνη ως γέφυρα πολιτισμών και φορέα διαλόγου.

Η έκθεση, πέρα από την αισθητική της αξία, λειτουργεί και ως πρόσκληση για τον επισκέπτη να στοχαστεί πάνω στην οικουμενική διάσταση της δημιουργίας.