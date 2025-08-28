«Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας

Ο Δημήτρης Αδάμης, ο αγαπημένος σκηνοθέτης των παιδιών, διασκευάζει τα δύο βιβλία του Λιούις Κάρολ: «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» και «Μέσα από τον Καθρέφτη και τι είδε η Αλίκη εκεί» και τα μεταφέρει στην πιο μαγική παράσταση που έχει δημιουργήσει ως τώρα για τα παιδιά. Είναι μια παράσταση που δεν πατάει στη σκηνή αλλά πετάει πάνω από τον χώρο της λογικής, με απίστευτο χιούμορ και αυθόρμητη φαντασία οι ηθοποιοί ακολουθούν τα βήματα της Αλίκης στο πέρασμα από την παιδικότητα στον κόσμο της ενηλικίωσης. Με αληθινή αυθεντική αφέλεια στην παράσταση ζώα και αντικείμενα μιλούν, όλα μικραίνουν και μεγαλώνουν σε ένα θεότρελο σκηνικό, με απίστευτα κοστούμια και μουσική από τους ηθοποιούς του θιάσου. Στήνεται ένα τρελό τσάι-πάρτυ φαντασίας όπου ξετυλίγουν τις φιγούρες τους ο Άσπρος Κούνελος με τη Γάτα Τσεσάιρ, ο Καπελάς με την Κάμπια, η Κόκκινη Βασίλισσα σε ένα ξέφρενο Κροκέ, οι αστείοι Τουιντλιντάμ και Τουιντλντί, ο Χάμπτι Ντάμπτι, τα Τραπουλόχαρτα-Κηπουροί καθώς και όλα τα μαγικά πλάσματα της φαντασίας του Λιούις Κάρολ.

Η παράσταση θα σας περιμένει να σας μαγέψει, να σας συγκινήσει και να σας χαρίσει μοναδικές στιγμές τρυφερής παιδικής αθωότητας. Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Γιώργος Γκιόκας, Αντώνης Καραθανασόπουλος, Ελένη Κονταρίνη, Μαρία Κωνσταντά, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Οδυσσέας Πετράκης, Τάσος Ράπτης. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com. Υπενθυμίζεται πως η παράσταση "Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων” ήταν προγραμματισμένη να ανέβει τη Δευτέρα 14/7 στο Ανοιχτό θέατρο, ωστόσο λόγω ασθένειας συντελεστή η παράσταση αναβλήθηκε.