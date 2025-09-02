Αύριο ξεκινούν οι εγγραφές στο Λύκειον Ελληνίδων Καλαμάτας

Με την πείρα των πενήντα πέντε και πλέον χρόνων λειτουργίας του στον τομέα της εκμάθησης παραδοσιακών χορών, αλλά και με την ευρεία δράση του στο χώρο της παράδοσης, το Λ.Ε.Κ. εγγυάται την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη επαφή των μαθητών/τριών του με το λαϊκό χορευτικό μας πολιτισμό. Λειτουργούν παιδικά – εφηβικά τμήματα, ενηλίκων και αρχαρίων, τμήματα χορωδίας, τμήματα υφαντικής αρχαρίων και προχωρημένων. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο τηλ. 27210 86213 ή επισκεφτείτε το χώρο του Λ.Ε.Κ. (Αγ. Νικολάου 17) από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 π.μ.-12.30 μ. και από τις 6 μ.μ.- 8.30 μ.μ..