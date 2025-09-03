Εργαστήρια για παιδιά από τη Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης

«Το θέατρο δεν είναι μόνο ρόλοι και σκηνικά. Είναι γέλια, φιλίες, αυτοπεποίθηση και, φυσικά, μαγεία. Αυτή τη μαγεία θέλουμε να μοιραστούμε και φέτος με όλα τα παιδιά της πόλης μας – από το προνήπιο μέχρι και τα παιδιά της Α’ γυμνασίου. Φέτος, μαζί με τη μαγική τέχνη της κούκλας και του κουκλοθέατρου, τα παιδιά θα ζήσουν τη χαρά να δημιουργήσουν, να εμψυχώσουν και να δώσουν φωνή στις δικές τους κούκλες. Και φυσικά, στο τιμόνι της φετινής μας διαδρομής θα είναι ξανά η αγαπημένη των παιδιών μας (αλλά και δική μας πολύ αγαπημένη), Ηρώ Θεοδώρου, που με τη ζεστασιά και τη δημιουργικότητά της γεμίζει κάθε μάθημα χαρά και έμπνευση. Φέτος ετοιμάζουμε: Νέα θεατρικά παιχνίδια που θα ξεσηκώσουν τη φαντασία, Δημιουργικά εργαστήρια με κίνηση, λόγο και έκφραση, Κουκλοθέατρο από τα ίδια τα παιδιά, από την κατασκευή της κούκλας μέχρι την παράσταση» τονίζεται από τους διοργανωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6979372532.