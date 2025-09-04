eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2025 13:31

«Ονειρα και εμπνεύσεις» στον χώρος τέχνης “A49”

Γράφτηκε από την

«Ονειρα και εμπνεύσεις» στον χώρος τέχνης “A49”

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την έκθεση «Ονειρα και εμπνεύσεις» θα φιλοξενήσει ο χώρος τέχνης “A49” έως τις 4 Οκτωβρίου.

Η έκθεση φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες που εκφράζονται μέσα από διαφορετικά μέσα αλλά μοιράζονται την ίδια αφετηρία: το όνειρο. Ο Αμερικανός κεραμίστας Dermot Naughton δημιουργεί εγκαταστάσεις από κεραμικά και μικτά υλικά εμπνευσμένα από τις εικόνες του ύπνου, ενώ ο Άγγλος φωτογράφος Peter Eastland καταγράφει με τον φακό του ονειρικές εικόνες και ατμόσφαιρες που αναδύονται στα ταξίδια του. Με την έκθεση αυτή, το A49 προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εικαστική εμπειρία όπου η ύλη και η εικόνα συναντούν τη φαντασία και μεταμορφώνονται σε τέχνη. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 8 μ.μ.. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11 π.μ.–2 μ.μ. & 4 μ.μ.–9 μ.μ., Σάββατο 11 π.μ.–2 μ.μ., Κυριακή κλειστά. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

 

