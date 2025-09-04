Αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο CIAK στο Doc Cafe

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #ItalianFilmDays, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών Istituto Italiano di Cultura di Atene, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Imago, τον Σύλλογο Ιταλών Φίλων Λέρου – A.I.A.L. και το Ιταλοελληνικό Δίκτυο Πολιτιστικής Συνεργασίας, ανακοινώνει και φέτος το περιοδεύον κινηματογραφικό αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο CIAK. Στην Καλαμάτα, το αφιέρωμα έρχεται στο Doc Cafe και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή (εκτός από τις 26/9), στις 9 μ.μ., οι λάτρεις της έβδομης τέχνης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έξι σπουδαίες ταινίες από καταξιωμένους Ιταλούς δημιουργούς, γνωρίζοντας την πλούσια κινηματογραφική παράδοση της γειτονικής χώρας. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

-Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου: La festa del ritorno (2023, Σκηνοθεσία: Lorenzo Adorisio)

Η ταινία ακολουθεί την ιστορία μιας οικογένειας που έχει μεταναστεύσει στη Ρώμη και επιστρέφει στην Καλαβρία για ένα παραδοσιακό οικογενειακό πανηγύρι. Μέσα από τη συγκινητική αφήγηση, αναδεικνύονται οι ισχυροί δεσμοί με την παράδοση, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και η δύναμη της επιστροφής στις ρίζες.

-Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου: Tutto il mio folle amore (2019, Σκηνοθεσία: Gabriele Salvatores)

Μια ταινία δρόμου με πρωταγωνιστή έναν πατέρα που ξαναβρίσκει τον αυτιστικό γιο του μετά από χρόνια. Μαζί, ξεκινούν ένα ταξίδι προς την Κροατία, ανακαλύπτοντας ο ένας τον άλλον και αναπτύσσοντας μια βαθιά και μοναδική σχέση.

-Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου: Il cattivo poeta (2020, Σκηνοθεσία: Gianluca Jodice)

Ανιχνεύοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του διάσημου Ιταλού ποιητή, Gabriele D'Annunzio, η ταινία εξερευνά την πολύπλοκη σχέση του με το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι. Μια βαθιά, ιστορικά τεκμηριωμένη ματιά σε έναν αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη και μια ταραγμένη εποχή.

-Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου: Momenti di trascurabile felicità (2019, Σκηνοθεσία: Daniele Luchetti)

Μια γλυκόπικρη κωμωδία που μας υπενθυμίζει ότι η ζωή αποτελείται από μικρές, φαινομενικά ασήμαντες στιγμές ευτυχίας. Ο Πάολο, ένας συνηθισμένος άντρας, πεθαίνει ξαφνικά και του δίνονται μόνο 92 λεπτά για να επιστρέψει στη ζωή και να ανακαλύψει όλα τα σημαντικά πράγματα που δεν πρόσεξε.

-Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: Se mi vuoi bene (2019, Σκηνοθεσία: Fausto Brizzi)

Μια συγκινητική ιστορία για τον Ντέιβιντ, έναν δικηγόρο που πάσχει από κατάθλιψη. Αφού συνειδητοποιεί ότι η ζωή του δεν έχει νόημα, αποφασίζει να βοηθήσει τους γύρω του να γίνουν πιο ευτυχισμένοι, με απρόσμενα και κωμικά αποτελέσματα. Μια ταινία που μιλάει για την αλληλεγγύη και τη δύναμη της ανθρώπινης σχέσης.

-Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου: Kaos (1984, Σκηνοθεσία: Paolo & Vittorio Taviani)

Αριστούργημα των αδελφών Ταβιάνι, βασισμένο σε διηγήματα του Luigi Pirandello. Πρόκειται για μια συλλογή από τέσσερις ξεχωριστές ιστορίες, που λαμβάνουν χώρα στη Σικελία του 19ου αιώνα. Η ταινία αποτελεί ένα βαθύ σχόλιο για την ανθρώπινη φύση, την αγάπη, τον θάνατο και την τρέλα, με σκηνοθεσία που παραμένει διαχρονική.