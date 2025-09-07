Έναρξη σεζόν στην Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Μια νέα χρονιά ξεκινάει από τις 19 Σεπτεμβρίου στην Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, με πολιτισμό και θεατρικά παιχνίδια για παιδιά 4 έως 12 χρόνων.

Τα Θεατροπαιχνίδια της Πειραματικής ανανεώνουν το ταξίδι τους στο μαγικό κόσμοτου παιχνιδιού, του θεάτρου και του κουκλοθεάτρου.

«Ελάτε να παίξουμε θέατρο και κουκλοθέατρο, να ακούσουμε ιστορίες που θα μας αφηγηθούν κούκλες, να δραματοποιήσουμε ιστορίες, να κατασκευάσουμε και να εμψυχώσουμε τους δικούς μας χαρακτήρες. Ελάτε να “ξεκλειδώσουμε” τη φαντασία μας και να πετάξουμε μαζί σε παραμυθένιους κόσμους» αναφέρει το σχετικό κάλεσμα.

Τα τμήματα έχουν δημιουργηθεί ως εξής: 1. Ομάδα Προνηπίων-Νηπίων κάθε Παρασκευή απόγευμα 6 μ.μ.-7.30 μ.μ., 2. Ομάδα Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού κάθε Σάββατο 10 π.μ.-12 μ., 3. Ομάδα Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης

Δημοτικού κάθε Σάββατο 12 μ.-2 μ.μ.. Εμψυχωτές των ομάδων είναι ο Σέργιος Σοφικίτης και η Ηρώ Θεοδώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 2721021653, 6977437279, 6971540945.