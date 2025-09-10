«Ονειρα και εμπνεύσεις» στο χώρος τέχνης “A49”

Την έκθεση «Ονειρα και εμπνεύσεις» φιλοξενεί ο χώρος τέχνης “A49” έως τις 4 Οκτωβρίου.

Η έκθεση φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες που εκφράζονται μέσα από διαφορετικά μέσα αλλά μοιράζονται την ίδια αφετηρία: το όνειρο.

Ο Αμερικανός κεραμίστας Dermot Naughton δημιουργεί εγκαταστάσεις από κεραμικά και μικτά υλικά εμπνευσμένα από τις εικόνες του ύπνου, ενώ ο Αγγλος φωτογράφος Peter Eastland καταγράφει με τον φακό του ονειρικές εικόνες και ατμόσφαιρες που αναδύονται στα ταξίδια του. Με την έκθεση αυτή, το A49 προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εικαστική εμπειρία όπου η ύλη και η εικόνα συναντούν τη φαντασία και μεταμορφώνονται σε τέχνη.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11 π.μ.–2 μ.μ. & 4 μ.μ.–9 μ.μ., Σάββατο 11 π.μ.–2 μ.μ., Κυριακή κλειστά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.