Καλαμάτα: Τον Οκτώβριο το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα 3ήμερο Πανελλήνιο μη διαγωνιστικό χορωδιακό φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη επιλογή τραγουδιών από κάθε χορωδία.

Οι συμμετέχουσες χορωδίες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση, πέραν των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από το μουσικό τους πρόγραμμα. Θα επιβαρύνονται όμως οι ίδιες οι χορωδίες την μεταφορά, διαμονή και διατροφή των μελών τους. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι τετράφωνες και μεικτές χορωδίες της Ελλάδος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας πραγματοποιείται ανά διετία.

Το πρώτο διεξήχθη με επιτυχία από τις 26-28 Μαΐου του 2023, με τη διοργάνωση να πραγματοποιείται εναλλάξ με τον Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2026.

Η εξειδίκευση πιστώσεων ποσού ύψους έως 12.451 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Χορωδιακού Φεστιβάλ εγκρίθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Δημοτική Επιτροπή.