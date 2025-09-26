4ο αντάμωμα παραδοσιακών χορών Καλαμάτας: Ενα διήμερο γεμάτο παράδοση (Βίντεο)

Το 4ο αντάμωμα παραδοσιακών χορών του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει για τέταρτη χρονιά, με τη συμμετοχή 13 χορευτικών συλλόγων της Μεσσηνίας, αφιερωμένο στην μνήμη του πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών η ‘’Αναγέννηση’’ αείμνηστου Γιάννη Ζαλαχώρη.

Με την εν λόγω δράση ο Δήμος Καλαμάτας τιμά τους συλλόγους παραδοσιακών χορών της Μεσσηνίας, σε μια χορευτική συνάντηση σχεδόν 400 χορευτών, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, όπου ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν 13 σχολές παραδοσιακών χορών του Δήμου Καλαμάτας, μία του Δήμου Μεσσήνης και ένα σχήμα με αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές της κοινότητας Πολιανής του Δήμου Καλαμάτας, περίπου στα 400 άτομα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο πρόεδρος της Κ.Ε. «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου απηύθυνε κάλεσμα σε όλους να παραβρεθούν στην ετήσια γιορτή. Στην εκδήλωση οι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν τους χορούς και το έργο τους, σε μια μεγάλη συνάντηση που συνδέει την παράδοση με την ιστορία και το μέλλον. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας», τόνισε χαρακτηριστικά. Κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες απηύθυνε με δηλώσεις του και ο εθελοντής Νίκος Κισκήρας, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα και υπογράμμισε πως στόχος του ανταμώματος είναι να διατηρηθούν η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Μεσσηνίας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. «Οι χοροί που θα παρουσιάσουν τα τμήματα της Καλαμάτας προέρχονται από κάθε γωνιά της χώρας μας, καθώς και από τα νησιά μας, τόσο του Ιονίου όσο και του Αιγαίου», σημείωσε.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αύριο χορεύουν: Ο Σύλλογος Αθλητικού Χορού «Ξενία». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ο Παράδεισος Καλαμάτας». ο Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες». Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης. Ο Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων «Ο Ολυμπιονίκης Λαδάς». Η Ενωση Πόντιων Μεσσηνίας «Η Νέα Ρωμανία». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών « Η Αναγέννηση και το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών. Την Κυριακή 28/9 χορεύουν: Παραδοσιακές Φορεσιές Πολιανής. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Χοροσυνάντηση. Ο Χορευτικός Σύλλογος «Εν Χορώ» Μεσσηνίας. Ο Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας, «Ο Θέτταλος». Ο Σύλλογος Μικρασιάτικων Καλαμάτας. Ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας «Η Αγια Τριάδα-χορευτικό τμήμα Αργώ».