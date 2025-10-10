Ξεκινά αύριο το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας (βίντεο)

Αύριο ανοίγει η αυλαία του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, που θα διαρκέσει έως τις 19 Οκτωβρίου, προσφέροντας εννέα ημέρες γεμάτες παραστάσεις, δράσεις και εργαστήρια από βραβευμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά από 2,5 ετών έως και ενήλικες και περιλαμβάνει 35 παραστάσεις εντός και εκτός Καλαμάτας, στην ευρύτερη περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Στο Πάρκο των Σιδηροδρόμων θα πραγματοποιηθούν δύο δωρεάν εργαστήρια για 30 παιδιά, συνοδευόμενα από τους γονείς τους. Παράλληλα, θα ανοίξει το βαγόνι της Πειραματικής Σκηνής, «Το τρένο με τις κούκλες», όπου οι κούκλες θα ζωντανέψουν παραμύθια για τα παιδιά. Τα εργαστήρια της εικαστικού Αρετής Αντωνάτου, με τίτλο «Τα μυστικά των αντικειμένων», θα διεξαχθούν 10.30 π.μ. -12 μ. και 12.30 μ.μ.-2 μ.μ. για παιδιά 6-9 ετών, με τις συμμετοχές να έχουν προεγγραφεί λόγω περιορισμένων θέσεων.

Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί μεγάλη παρέλαση διάρκειας 90 λεπτών με bubble show από την ομάδα «La petite Marguerite», κρουστά, κούκλες και φίλους του κουκλοθέατρου. Η παρέλαση θα ξεκινήσει από το Πνευματικό Κέντρο, θα διασχίσει την κεντρική πλατεία και θα καταλήξει στο Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ, στον χώρο του πατινάζ, σηματοδοτώντας με χαρούμενο τρόπο την έναρξη του Φεστιβάλ.

Την Κυριακή, στις 11 π.μ., θα παρουσιαστεί η παράσταση για μικρά παιδιά 2,5-6 ετών από την ομάδα Κουκλοθέατρου ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ, με τίτλο «Ιστορίες της Βελανιδιάς». Το ίδιο βράδυ, στις 7.30 μ.μ., μετά την τελετή έναρξης, η γαλλική ομάδα «Petites Perceptions» θα παρουσιάσει μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση, με οπτικοακουστικό τρισδιάστατο περίπατο, ζωντανή μουσική και ειδικούς φωτισμούς, σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Οπως σημειώνουν οι διοργανωτές, «στον πολιτισμό όλες οι τέχνες μπορούν να συνδυάζονται και να μεγαλουργούν». Η Λέττα Πετρουλάκη, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη του φεστιβάλ, ευχαρίστησε όλους τους φορείς και τους εθελοντές για τη στήριξή τους και κάλεσε το κοινό να απολαύσει τις μοναδικές παραστάσεις και δρώμενα του Φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, τα πρωινά θα υπάρχει εκπαιδευτική ζώνη για μαθητές σχολείων, με δύο τουλάχιστον παραστάσεις ημερησίως, ενώ τα απογεύματα θα δίνονται παραστάσεις για το κοινό, συνήθως δύο ανά ομάδα.

Πληροφορίες αναλυτικές για το περιεχόμενο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.puppetfest.gr.